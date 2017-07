Gleitschirm stürzt auf die Gleise

Der 58 Jahre alte Mann musste in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Karlsruhe gebracht werden.

Der Unfall passierte am Samstag gegen 15.15 Uhr. Der Mann stürzte mit seinem Gleitschirm kurz nach dem Start auf dem Merkur nur wenige Meter unterhalb der Bergstation auf die Gleise der Bergbahn und blieb im Gleisbett liegen. Durch den Absturz wurde die automatische Baumsturzsicherung der Bergbahn ausgelöst, weshalb die beiden voll besetzten Bergbahnwagen auch sofort anhielten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes hatten in der Folge eine ganze Menge Arbeit. Sie mussten nicht nur den verletzten Sportler am steilsten Stück der Bergbahn hinauf zur Bergstation ziehen. Auch die Passagiere der beiden Bergbahnwagen mussten auf freier Strecke aus den wegen der Sonneneinstrahlung total aufgeheizten Waggons evakuiert werden. Lediglich drei ältere Fahrgäste blieben in einem Bergbahnwagen sitzen, weil sie gehbehindert waren und die Rettungstreppen am Rande des Gleisbetts nicht benutzen konnten. Sie wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr betreut.

Die Merkur-Bergbahn nahm nach Auskunft der Stadtwerke den Normalbetrieb nach etwa 90 Minuten, gegen 16.45Uhr, wieder auf. Neben den Feuerwehren von Oos, Lichtental und der hauptamtlichen Abteilung waren auch die Sondereinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, Personal der Baden-Baden-Linie, die Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.