Goggo mit nur 13,6 PS dabei

Rheinmünster

Objekte heißer Begierden Rheinmünster (ar) - Nicht nur das Thermometer zeigte hohe Temperaturen an, auch die Exponate, die das Luftwaffenmuseum am Sonntag vor seinem Shelter zu präsentieren hatte, waren Objekte heißer Begierde. Der Museumsverein hatte zu einem US-Car-Treffen eingeladen (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Nicht nur das Thermometer zeigte hohe Temperaturen an, auch die Exponate, die das Luftwaffenmuseum am Sonntag vor seinem Shelter zu präsentieren hatte, waren Objekte heißer Begierde. Der Museumsverein hatte zu einem US-Car-Treffen eingeladen (Foto: ar). » - Mehr

Baden-Baden

Mehrere Hundert Autoraritäten Baden-Baden (fs) - Schon seit 41 Jahren geben sich die automobilen Preziosen beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden die Ehre. Rund 350 automobile Raritäten und Schmuckstücke gab es zwischen Kurhaus, Kolonnaden und in der Lichtentaler Allee zu bestaunen (foto: fs). » Weitersagen (fs) - Schon seit 41 Jahren geben sich die automobilen Preziosen beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden die Ehre. Rund 350 automobile Raritäten und Schmuckstücke gab es zwischen Kurhaus, Kolonnaden und in der Lichtentaler Allee zu bestaunen (foto: fs). » - Mehr