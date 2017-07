Hauptwasserleitung gerissen: Stephanienstraße gesperrt

Am Sonntag in aller Frühe war die Stephanienstraße in Höhe Finanzamt von einer schlammigen Brühe bedeckt. Wie sich im Laufe des Tages herausstellte, wies die im Untergrund verlaufende Hauptwasserleitung einen großen Längsriss auf. Mehrere Tausend Liter Trinkwasser hatten die Fahrbahn unterspült.

Die Straße wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Mitarbeiter einer Baufirma und der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke legten das beschädigte Rohr frei. Am Nachmittag hieß es, dass der Schaden so groß ist, dass seine Behebung wohl noch bis in die späten Nachtstunden dauern werde. "Am Montag müssen wir entscheiden, ob die Fahrbahn gleich komplett saniert wird", sagte Bernhard Gerstner von den Stadtwerken. Angesichts der gerade begonnenen Bauferien sei es aber sicher schwierig, eine Firma zu finden.

Die Wasserversorgung in zwei Wohnhäusern, im Finanzamt und in der Musikschule, die wegen des Schadens unterbrochen war, sollte aber bis heute früh wieder hergestellt sein, hieß es weiter.