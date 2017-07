Goggo mit nur 13,6 PS dabei Von Veronika Gareus Kugel Baden-Baden - Was ist eigentlich so reizvoll an einer Ausfahrt mit einem Oldtimer? "Es macht einfach Spaß", lautete die schlichte Erklärung von Bernd Banger, Vorsitzender der Oldtimerfreude Baden, auf diese Frage. 71 Fahrzeugbesitzer nahmen am Samstagmorgen die Gelegenheit war, um ihre historischen Fahrzeuge zu zeigen und zu fahren. Rund 140 Kilometer waren auf schmalen und breiten Reifen, mit viel oder wenig Pferdestärken zu bewältigen. Als Erstes durfte ein knallrotes Goggomobil Coupé mit sagenhaften 13,6 PS unter der Haube und einer Spitzengeschwindigkeit von 85 Stundenkilometern starten. Es war das Geburtstagskind an diesem Morgen. Das Automobil kann in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern. Das Fahrzeug lief als Coupé 1957 vom Band. Die Talstation der MerkurBergbahn, war zugleich Startpunkt und Ankunft der 13.Historik-Baden, zum Gedenken an Egon Wegst. Doch bevor es für die Besitzer der Oldtimer - vom Führerscheinneuling bis zum -veteran - auf die Fahrstrecke ging, durften diese Franz Graß, dem sportlichen Leiter des Vereins, zuhören. Er hatte allerhand nützliche Informationen über den Streckenverlauf parat. Auch informierte Grass über Durchgangskontrollen, wie auch über Geschicklichkeitsprüfungen, die auf die Teilnehmer warteten. Ebenso fanden unterwegs Fahrzeugvorstellungen statt. Die Strecke führte die Fahrer über die Fischkultur, die Rote Lache nach Forbach, von dort aus ging es hoch nach Unterstmatt. Weiter lag an der Route Ottenhöfen, wo die Automobilisten den alten Fahrzeugschätzen eine Pause gönnten, bevor es über Kappelrodeck und Sinzheim-Kartung zurück zur Talstation der Merkur-Bergbahn ging. Die Gesamtwertung führten Anne und Michael Kost an. Sie machten mit ihrem Porsche 914-6, Baujahr 1969, alles richtig. Dahinter platzierten sich die Fahrer des Alfa Romeo Guiletta Sprint von 1959, Werner und Marco Heck. Als Drittplatzierte folgten Hans-Peter Weyersmüller und Reinhard Bittmann. Sie waren mit einem VW Corrado G 60 von 1969 unterwegs.

