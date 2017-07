Auch der "King" kennt keine Sommerpause Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Beinahe blinzelte schon der neue Tag mit einem Auge auf die abrockenden Fans im "Amadeus" am Leopoldsplatz, die Andy King erst kurz vor Mitternacht die wirklich allerletzte Zugabe entlocktenund ihrenschweißgebadeten Elvis-Presley-Interpreten schweren Herzens ziehen ließen. Bereits zum wiederholten Mal hatte sich der Künstler dort für die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" mit einem Benefizkonzert engagiert. Da der Auftritt mit seiner Band "Memphis Riders" im Dezember sofort restlos ausverkauft war und der zweite Termin krankheitsbedingt ausfiel, war sich Andy King nicht zu schade, in der Sommerhitze das "Amadeus" zum Glühen zu bringen. Diesmal mit noch größerem Publikum, da die Freiterrasse mit einbezogen war, was dem Sänger neben viel Laufpensum deutlich mehr Fans einbrachte, die es zu späterer Stunde nicht mehr auf den Plätzen hielt. Sarah Reith von der BT-Lokalredaktion Baden-Baden erinnerte daran, dass die Not vieler Menschen auch in unserer Stadt das ganze Jahr über allgegenwärtig sei und deshalb die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" keine Sommerpause kenne. Sie bedankte sich bei "Amadeus"-Chefin Tatjana Hilger für ihre Unterstützung, die diesen Dank an ihre Gäste, Mitarbeiter und natürlich Andy King und seine Band weitergab und sich an diesem Abend unermüdlich darin zeigte, selbst das Tanzbein zu schwingen. Ihr leidenschaftlicher Twist animierte rasch weitere Gäste, die dem mitreißenden Rhythmus nicht lange widerstehen konnten. Andy King hatte seine Show in eine Trilogy gegliedert, wobei "Aloha from Hawaii", Elvis Zeit in Las Vegas oder seine Leinwanderfolge nicht streng chronologisch aufeinanderfolgten, sondern fast nahtlos immer wieder ineinander übergingen. Optisch passend zur Sehnsuchtsmusik des pazifischen Archipels legte Andy King bevorzugt den Damen Blumenketten um den Hals, was ihm manches Küsschen einbrachte und die Tanzbegeisterung immer weiter befeuerte. Mit seinem Programm "Elvis on my mind" erinnert Andy King in Anlehnung an seinen berühmten Titel an den im August vor 40 Jahren verstorbenen großen Elvis Presley, der bis heute bei seinen Fans unvergessen ist. Zu "Look like an Angel", "In the Ghetto" oder "Flaming Star" wiegte sich sein vorwiegend weiblicher Fanclub im Takt, twistete selbstvergessen bei "Blues Suede Shoes" und "Viva Las Vegas" und ließ es so richtig krachen bei "Hound Dog" oder "Don't be cruel". An seine cineastische Karriere erinnerte unter anderem "Spring Fever", und schon war Andy King wieder in Las Vegas unterwegs und heizte seinen Fans jetzt so richtig ein. Eingedenk seines Versprechens eines breit gefächerten Programms ließ er den im März dieses Jahres verstorben Chuck Berry aufleben mit "Johnny B. Goode", verneigte sich vor den Beatles mit "Yesterday" und "Hey Jude" und hatte mit "Proud Mary" auch eine Huldigung an Creedence Clearwater Revival im Gepäck. Im "Amadeus" war jetzt fast kein Durchkommen mehr, drinnen und auf der Außenterrasse wurde getanzt, unzählige Erinnerungsfotos geschossen oder bei den romantischen Titeln die elektrischen Tischkerzen geschwenkt. Die "Memphis Riders" mit Gitarrist Richard Wagner, Bassist Heinz Hliza, Drummer Jürgen Herb und Frank Söhner am Piano hatten den tosenden Beifall mindestens ebenso verdient wie King Andy.

