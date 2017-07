"Überdurchschnittlich viele Besucher da"

Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Viele Menschen haben am Samstag die vier Museen in der Lichtentaler Allee zwischen Theater und Stadtmuseum besucht. Im Rahmen der langen Nacht der Kunst- und Kulturmeile nutzten viele Kunstfreunde das Angebot, für insgesamt 16 Euro Eintritt die Ausstellungen im Stadtmuseum, dem Museum Frieder Burda, der Kunsthalle und dem Museum LA8 anzuschauen. Die Veranstalter haben mit diesem erstmalig umgesetzten Konzept offenbar die Bedürfnisse der Menschen erkannt. Bereits bei den ersten Führungen am Vormittag wurden gute Teilnehmerzahlen registriert. "Heute morgen sind überdurchschnittlich viele Besucher da, das Angebot wird angenommen" erklärte der Mitarbeiter der Kunsthalle, Gebhard Lenz gegenüber dem BT. Er führte dies auf den vergleichsweise niedrigen Eintrittspreis aber auch auf die sehr interessante Ausstellung "Distant tantamount Mountain" des Chinesen Liang Shuo zurück. Der hat aus Holzresten unter anderem die Geroldsauer Wasserfälle und verschiedene Schwarzwaldberge nachgebildet, "daran haben der Künstler und jeweils bis zu zehn Helfer fünf Wochen lang täglich zehn Stunden gearbeitet" erklärte Lenz. Das Stadtmuseum hatte seine Pforten für die aktuelle Sonderausstellung zum eigenen 125-jährigen Jubiläum geöffnet, bei der unter anderem das erste (ein Nautiluskelch aus dem 17.Jahrhundert) und die ältesten (zwei etwa 10000 Jahre alte Mammutzähne aus Kiesgruben in Sandweier) Ausstellungsstücke gezeigt werden. Archivarin Dagmar Rumpf führte durch die Ausstellung und sagte dem Badischen Tagblatt: "Wir erwarten den Hauptandrang am Abend". Aber auch an der ersten Führung um 12 Uhr nahmen schon etwa zehn Interessierte teil. Für Kinder hatte Museumsmitarbeiter Manuel Brenneisen außerdem einen Workshop vorbereitet, bei dem jeder sein Lieblingsstück im Museum aussuchen durfte, um dann mehr darüber zu erfahren. Vor dem Museum Frieder-Burda hatten die Museumspädagoginnen Susan Reiss und Charlotte Reiter eine Kinderwerkstatt aufgebaut, in der die Kids malen und basteln konnten, während sich ihre Eltern die Werke des kanadischen Konzeptkünstlers Rodney Graham in monumentalen Fotoleuchtkästen anschauten. Und im Museum LA8 führte Irene Schnaid-Horn durch die Ausstellung: "Natur und Kulisse - Die Lichtentaler Allee" mit Exponaten und Gemälden aus vergangenen Jahrhunderten. Auch hier waren bereits bei der Führung am frühen Nachmittag zehn Besucher gekommen.

