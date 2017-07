Dreschen wie zu Großvaters Zeiten

Sinzheim - Eine schwarze Rauchwolke stößt aus dem vertikalen Edelstahlrohr, als Thomas Boos den Motor seines mehr als 55 Jahre alten Schleppers startet. Der "hochbetagte" Traktor gehört zu den mehr als 50 restaurierten Exemplaren, die bei dem "Koppelfest" auf einer Wiese zwischen Vormberg und Ebenung zur Schau gestellt werden.

Die Schlepperfreunde Vormberg richten dieses Fest zum wiederholten Male aus. Der Erlös soll in diesem Jahr dem Verein Pallium aus Bühl zugute kommen.

Unter den Obstbäumen tauschen die Freunde alter landwirtschaftlicher Fahrzeuge ihre Erfahrungen aus. Neben den unterschiedlich großen Schleppern sind auch sogenannte Einachser und hübsch hergerichtete Anhänger zu sehen. "Jedes Jahr kommen mehr Besucher", freut sich Albert Zoller, der in diesem Jahr den Gästen eine besondere Rarität auf der Obstwiese bietet: einen alten Dreschkasten, der durch den Motor von Thomas Boos' Traktor angetrieben wird. Laut und hell pocht der Zwölf-PS-Motor des mit Liebe zum Detail hergerichteten Bulldogs. Kotflügel und Motorhaube des Schleppers glänzen in einer grünen Lackfarbe. Der farbliche Kontrast der rotlackierten Felgen zieht die Blicke der Besucher auf sich.

Eine durch den Traktor angetriebene Welle setzt zwei Riemen in Bewegung und kurbelt den Holzdreschkasten an. Die Demonstration des Dreschkastens hat sich bei den Gästen auf dem Koppelfest herumgesprochen, sie eilen zu dem Ort hinter einer kleinen Hütte. Gespannt verfolgen die Anwesenden, wie Hubert Huck auf einem Heuwagen den zu Demonstrationszwecken geernteten Weizen mit einer Heugabel zu Albert Zoller auf den Dreschkasten wirft. Dieser führt auf dem Dreschkasten das Getreide in einen Schacht ein, wo das Erntegut dann über eine Trommel gedroschen wird. Aus einem Rohr bläst der erzeugte Luftdruck die Spreu über die benachbarten Himbeerhecken. Am anderen Ende wird das Korn über ein Rüttelbrett geführt und anschließend über Stutzen in Jutesäcke gefüllt. Einige Besucher zücken während der halbstündigen Schau ihre Handys und fotografieren. Etliche Stunden Arbeit haben die Vormberger Schlepperfreunde investiert, um die Maschine wieder in Gang zu setzen und den Gästen bei dem Fest Nostalgie mit Erlebnischarakter bieten zu können.

Sandweierer Bulldogfreunde dabei

Kurz nach der Vorführung vernehmen die Anwesenden aus der Ferne sich nähernde Traktorengeräusche. Etliche Zuschauer begeben sich an den Wirtschaftsweg, um die anrückende Kolonne zu erspähen. Andere sitzen dagegen mitten in der Natur gemütlich an den Tischen und verkosten Wildsau-Bratwürste mit kühlen Getränken. "Das sind die Sandweierer, die sind bei jeden Treffen dabei", kündigt jemand die Neuen an. Mit rund einem Dutzend Schlepper bewegt sich der Tross auf die große Obstbaumwiese zu. Die "Bulldog-Freunde Sandweier" wollen das Koppelfest ausgiebig genießen. Deswegen bringen sie in Anhängern gleich die Ausrüstung für ein Nachtlager mit.