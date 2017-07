Auge in Auge mit den Vögeln

Baden-Baden - Der Wildnispfad am Plättig hat wieder eine Erlebnisplattform. Gestern wurde dort am frühen Abend der neue Adlerhorst eröffnet. Das Bauwerk ist in sieben Meter Höhe am Stamm einer Weißtanne befestigt.

Planung und Bau der Plattform stellten in den vergangenen Monaten eine große Herausforderung dar. Die Befestigung an nur einem Baum sollte so erfolgen, dass dieser keine Schäden davonträgt. Sie wurde mit Hilfe von 32 Baumschrauben, so mit dem Stamm verbunden, dass diese in den kommenden Jahren einwachsen wie Äste. Die Plattform wiegt fünf Tonnen und hat eine maximale Traglast von 21 Tonnen. Noch nie sei ein einziger Baum mit einer derartig hohen Traglast belastet worden, hieß es gestern Abend vonseiten der Planer, die auch schon den Ellbachseeblick bei Kniebis projektiert haben.

Für den Freudenstädter Landrat und Nationalparkratsvorsitzenden Klaus Michael Rückert war es trotz aller Widrigkeiten von Beginn an klar, dass der Wildnispfad eine neue Aussichtsplattform braucht. Nachdem das Vorgängermodell 2014 aus Sicherheitsgründen geschlossen worden war, sei er immer am Ball geblieben, lobte OB Margret Mergen ihren Kollegen. Rückert, der den Bau der früheren Plattform in seiner damaligen Funktion als Baden-Badener Baudezernent und mit finanzieller Hilfe des Naturparks hinbekommen hatte, freute sich gestern denn auch ganz besonders, bei der Eröffnung von "Adlerhost 2.0" an seiner früheren Wirkungsstätte dabei zu sein. Wer in der einem Nest nachempfundenen Plattform Platz nehme, der sei Auge in Auge mit den Vögeln, sagte Mergen. Der Adlerhorst sei ein tolles Ausflugsziel in diesen Sommertagen.

Die Plattform am Wildnispfad ist barrierefrei über einen Steg zu erreichen und bietet Platz für bis zu 25 Personen. Sie hat 120000 Euro gekostet. Bei Wind schwankt sie mit dem Baum leicht hin und her. Das und der entspannende Blick nach oben in den Baumwipfel habe seinen ganz besonderen Reiz, hieß es gestern.