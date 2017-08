Musikvereine verwöhnen Zuhörer akustisch

Baden-Baden - Die Stoßge-bete des Vorsitzenden Michael Koch sind erhört worden, das dreitägige Musikfest des Musikvereins (MV) Harmonie Baden-Oos stand rein wettertechnisch unter einem zumeist guten Stern. Die Besucher strömten in Scharen herbei und wurden von einigen befreundeten Musikvereinen akustisch so richtig verwöhnt.

Bereits am Mittwoch hatten die Ooser Hand an den Aufbau des großen Festzelts gelegt. Dabei freute sich Michael Koch insbesondere über den "enorm guten Zusammenhalt" der Ooser Vereine, der sich hier zum wiederholten Mal aufs Schönste spiegelte.

So gehört beispielsweise das Festzelt der Bürgervereinigung Kuppenheimer Straße und dem Musikverein Harmonie gemeinsam, an den Grills und Salattheken ist außer diesen beiden auch noch der Deutsch-Französische Carneval-Verein beteiligt. "Ohne die tolle Kooperation der Ooser Vereine wäre ein Fest in dieser Größenordnung gar nicht durchführbar" bedankte sich der Vorsitzende auch bei allen weiteren helfenden Kräften, sei das vom Ooser Carneval-Verein oder der Freiwilligen Feuerwehr. Immerhin galt es, neben dem Zeltaufbau auch noch 120 Biergarnituren aufzustellen sowie die zahlreichen Besucher mit Speis und Trank zu verwöhnen. Ob Gegrilltes oder Wurstsalat, ein kühles Blondes oder diverse edle Tropfen: Hunger oder Durst leiden musste niemand.

Auf der im Pausenhof der Ooser Grundschule errichteten Bühne, deren Hintergrund fröhlich mit überdimensionalen bunten Bleistiften in unterschiedlichen Längen dekoriert war, wurde das Fest am frühen Samstagabend standesgemäß musikalisch eröffnet. Die Original Burg-Windeck-Musikanten aus Ottersweier unter der Leitung von Friedel Seifert gaben sich herzlich mit der Eröffnungspolka "Lasst euch grüßen" und überbrachten den Ooser Bürgern ihre guten Wünsche für das Musikfest mit "Die Sonne geht auf". Unter anderem mit einem Udo-Jürgens-Medley stellten die Musiker ihre Vielseitigkeit mit Solisten und Gesangseinlagen unter Beweis. Den Abend gestalteten dann die Musikfreunde aus Menzenschwand im Hochschwarzwald, mit denen dank der familiären Bindungen des zweiten Vorsitzenden Wolfgang Baur schon seit Jahren gute Beziehungen bestehen mit jeweils gegenseitigen Konzertauftritten.

Das Frühschoppenkonzert am Sonntag übernahm der Musikverein Harmonie Balg unter der Leitung von Holger Bronner, den musikalischen Nachmittag gestaltete das gemeinsame Jugendorchester des MV Harmonie Baden-Oos und des Musikvereins Sandweier, hier führte Markus Feiling das Dirigat. Die gastgebenden Ooser Musiker ließen es sich nicht nehmen, am Sonntagabend selbst für ihre Besucher aufzuspielen, Jean-Daniel Vera konnte dafür auf ein reichhaltiges Repertoire zurückgreifen.

Der Montag ist traditionell der besucherstärkste Abend des dreitägigen Festes. Zum Auftakt am frühen Abend konzertierte hier der Musikverein Sandweier unter Oswald Windrich. Einen wahren Besucheransturm, der allerdings auch erwartet worden war, erlebten die Festorganisatoren beim Auftritt der Polkafüchse, die das Festzelt zum Toben brachten und einmal mehr ihrem guten Ruf als Stimmungsmacher erster Güte gerecht wurden. So klang das dreitägige Musikfest in allerbester Laune aus.