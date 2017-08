Leidenschaftliche Radfahrer erfüllen Gelübde

Sinzheim - Beide sind seit vielen Jahren leidenschaftliche Radsportler. Mit ihren Rädern haben sie schon Alpenpässe bezwungen und halb Europa durchquert. Mit ihrer jetzigen Tour erfüllten nun der 62 Lenze zählende Harald Faller aus Bühlertal und der 67-jährige Gotthard Rauch aus Kartung ein selbst auferlegtes Gelübde. Am Sonntag, 16. Juli, waren sie frühmorgens in Kartung gestartet, und nach neun Tagen auf den Rädern hatten sie ihr Ziel erreicht.

Zu Ehren ihres 2014 verstorbenen Freundes Alfred Ziegler aus Vimbuch fuhren sie genau 1934 Kilometer nach Litauen, wo sie im katholischen Wall-fahrtsort Siauliai am Berg der Kreuze ein 80 Zentimeter hohes hölzernes Grabkreuz aufstellten. Es trägt den Namen des verstorbenen Vimbucher Urgesteins und wurde vor der Abreise von Alfred Hänecke, dem Diakon der Seelsorgeeinheit Bühlertal, gesegnet. Er hatte auch den beiden Radsportlern sowie dem 76-jährigen Horst Schmidt, der sie mit einem Begleitfahrzeug unterstützte, den Reisesegen erteilt.

Alfred Zieglers Witwe Laina stammt aus Litauen. 2013 hatten die drei Freunde zusammen mit weiteren Radsportbegeisterten die Idee, per Sportrad deren Heimat zu besuchen. Leider konnte dieses Vorhaben nicht mehr gemeinsam durchgeführt werden. In den Wochen vor ihrer Tour hatten Faller und Rauch kräftig trainiert und jeweils nahezu 6 000 Kilometer hinter sich gelassen.

Auf dem Weg nach Litauen fuhren sie vor allem auf Land- und Bundesstraßen, denn auf Radwegen wären sie nicht so schnell vorwärtsgekommen. Zwischen 192 und 246 Kilometern legten sie täglich zurück, je nachdem, wie bergig die Strecke war. Die Route hatte Harald Faller detailliert ausgearbeitet und auf 24 kleinen, wasserfest verschweißten Blättern festgehalten.

Über Würzburg, Hof, Zwickau ging es nach 785 Kilometern in Deutschland bei Hoyerswerda nach Polen, das sie auf einer Strecke von 860 Kilometern durchquerten, um Litauen zu erreichen. Dort stellten sie dann am Berg der Kreuze, der eigentlich ein kleiner Hügel ist, das mitgebrachte Kreuz inmitten zigtausend weiterer Exemplare auf.

Horst Schmidt hat, wie die beiden "Radler", viel Tour-Erfahrung. Allerdings als Fahrer von Begleitfahrzeugen. Er ist im Abstand von 15 bis 20 Kilometern den beiden vorausgefahren, hat Kontakt gehalten, sie verpflegt und sich am frühen Nachmittag um eine Unterkunft bemüht. "Wir hatten anfangs und am Ende unserer Tour viel Regen und mussten fast immer mit Gegenwind kämpfen", hatte Gotthard Rauch zwischendurch per Whats-App mitgeteilt. Auf der strapaziösen Strecke hatten die beiden 10066 Höhenmeter zu bewältigen und fuhren im Durchschnitt 25,24 Stundenkilometer. Gotthard Rauchs Kalorienzähler zeigte 38 669 verbrauchte Kalorien an.

Verwandtschaft Laina Zieglers besucht

Nachdem die Freunde auch noch Laina Zieglers Verwandtschaft in Litauen besucht hatten, ging die Fahrt mit dem Auto wieder Richtung Heimat. "Da saß ich aber hinten drin", sagte der 76-jährige Horst Schmidt, der einige slawische Sprachen und Russisch spricht, schmunzelnd.