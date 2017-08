Ringen um vierspurigen Zubringer-Ausbau

Wirtschaftswunder! Auch 1957 setzt sich der Trend fort: Immer mehr Westdeutsche kaufen sich ein Auto. Seit 1950 hat sich die Zahl der Kraftfahrzeuge verdreifacht. Zum Jahresende 1956 liegt die Zahl bei fast genau 1000000 zugelassenen Autos. Auf 1000 Einwohner kommen rund 130 Motorfahrzeuge. Und immer mehr Arbeiter und Angestellte leisten sich ein Auto. 1950 betrug ihr Anteil noch 7 Prozent, Mitte 1956 sind es bereits 26,2 Prozent.

Besonders nimmt das Interesse an Kleinwagen zu. 1957 kommt der Automobilboom mit mehr als einer Million gebauter Fahrzeuge so richtig in Schwung, obwohl letztmals mehr Motorräder und Mopeds als Autos verkauft werden.

Nach der neuesten Statistik fährt in Baden-Württemberg nun jeder Vierundzwanzigste Auto, jeder Achte ein motorisiertes Zweirad. Im Verhältnis von Kraftfahrzeugen zur Einwohnerzahl, also bei der Fahrzeugdichte, steht Baden-Württemberg nach Bayern an zweiter Stelle im Bundesgebiet.

Der städtische Oberbaurat Dr. Straub fordert nach guten Erfahrungen mit der Ampelanlage am Ooser Leopoldsplatz weitere Verkehrsampeln in Baden-Baden. An erster Stelle stehe der Bertholdplatz. Das komme auch den Fußgängern zugute. Eine bereits am Leopoldsplatz errichtete 70000DM teure Ampelanlage habe sich nicht bewährt und sei wieder abgebaut worden. Dort vertraue man besser weiterhin auf den Schutzmann auf seinem Podest inmitten des Platzes. Bedarf für weitere Ampelanlagen sieht die Stadt am Ebert- und am Brahmsplatz. Im Rathaus spricht man schon von einer möglichen "Grünen Welle", naja ...

Ende Januar ist noch nicht entschieden, wie der in die Stadt führende Autobahn-Zubringer östlich der B3, vom Weißen Stein bis zum Ebertplatz, gebaut wird. Die Kosten trägt das Land. Der Landesfinanzausschuss bevorzugt der Kosten wegen einen Ausbau mit nur je einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung. Die vorausschauende Stadt macht sich aber für einen vierspurigen Ausbau stark, denn der Autoverkehr nimmt Jahr für Jahr kräftig zu.

Das Land baute den Zubringer vom Baden-Badener Autobahnkreuz bis zur B3 bereits vierbahnig. Ebenfalls vierbahnig baut die Bäder- und Kurverwaltung das Endstück zwischen Ebertplatz und Stadtbahnhof aus. Deshalb ist es aus städtischer Sicht nicht nachvollziehbar, wenn das Land das Zwischenstück von B3 bis Ebertplatz samt der großen Oosbrücke nur zweibahnig bauen will.

Rathaus und auch badische CDU-Landtagsabgeordnete beharren auf dem vierbahnigen Ausbau. Man spricht von grotesker Fantasielosigkeit des Landes, von einer Straßenverkehrs-Schildbürgerei, die heftiges Kopfschütteln auslöse. Der zweibahnige Ausbau kostet 7,9Millionen, der vierbahnige 9,3 Millionen DM. Ein späterer vierbahniger Ausbau werde in einigen Jahren mindestens eine zusätzliche Million kosten, sagen Fachleute.

Wenige Tage später sieht sich Oberbürgermeister Ernst Schlapper veranlasst, die Abgeordneten des Landtags "mit aller Eindringlichkeit auf die schwere Verantwortung hinzuweisen", die sie durch die zu treffende Entscheidung vor allem im Sinne der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu tragen haben. Schlapper schreibt auszugsweise: "Bei einem späteren Ausbau der zweiten Fahrbahn werden, abgesehen von der finanziellen Mehrbelastung, erhebliche verlorene Kosten entstehen. Zudem ergeben sich bei der Verengung auf eine Fahrspur erhöhte Unfallgefahren. Im Hinblick auf die in der letzten Zeit alarmierend gestiegene Zahl der Verkehrsunfälle in Baden-Baden und die deshalb in der Bevölkerung wachsende Unruhe wäre ich dankbar, wenn die Empfehlung des Finanzausschusses einer Überprüfung unterzogen werden könnte."

Letztlich kann Baden-Baden seine Interessen durchsetzen. Man bedenke, der Zubringer wäre tatsächlich zweispurig gebaut worden - das wäre nicht lange gutgegangen.