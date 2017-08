Lamm gerissen: Ärger über freilaufende Hunde

Als Schäfer Sven-Jörg Svensson den Anruf bekam, dass ein freilaufender Hund über den Elektrozaun gesprungen sei, der seine Herde umgab, machte er sich sofort auf den Weg zu seinen Tieren. Svenssons rund 650 Schafe sind seit drei Wochen im Bereich Kleingehren/Langengehren (Landewiese der Gleitschirmflieger) im Einsatz als fleißige "Landschaftspfleger".

Als er dort ankam, merkte der Schäfer sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Elektrozaun war an einer Stelle heruntergedrückt, die aufgeregte Herde befand sich rund hundert Meter von ihrem eigentlichen Standort entfernt. Unter einer Birke entdeckte Svensson ein Lamm, das vergebens versuchte aufzustehen. Er untersuchte das Tier und stellte dabei rasch schwere Bissverletzungen fest, die, wie er im BT-Gespräch betont, auf einen "nicht ganz kleinen Hund" hindeuten.Kurz darauf starb das Lamm. Was den Schäfer an der Sache ganz besonders ärgert: "Der Halter des Hundes hat sich nicht bei mir gemeldet."

Das Problem ist nicht neu, in den vergangenen zwei bis drei Jahren hat Svensson rund zehn Schafe durch Hunde verloren. Erst im Mai sei eines seiner Tiere von einem Husky totgebissen worden, den Halter habe man ermitteln können. Allein in den wenigen Wochen in der Nähe der Lilienmattstraße hätten sich wiederholt freilaufende Hunde seiner Herde genähert. Glücklicherweise sei er in diesen Fällen in der Nähe gewesen und habe Schlimmeres verhindern können. Am Sonntag aber konnte er sein Lamm nicht mehr retten.

Aber Sorgen bereitet dem Schäfer, der im Auftrag der Stadt Baden-Baden mit seinen felltragenden Gehilfen zahlreiche Wiesen pflegt, nicht nur die Gefahr, dass einzelne Tiere gerissen werden. Verhängnisvoll könne es auch enden, so sagt Sven-Jörg Svensson, wenn eine von Hunden in Panik versetzte Herde auf befahrene Straßen läuft.

Er bittet daher die Hundehalter darum, ihre Tiere in der Nähe einer Schafherde anzuleinen. Es seien ja auch 95 Prozent der Halter durchaus vernünftig, doch es gebe eben immer einige, denen jegliche Einsicht hinsichtlich ihres Vierbeiners fehle. Dann müsse er sich auch Sprüche anhören wie: "Was wollen Sie denn, das ist doch ein Schäferhund."