Der die weiße Kugel tanzen lässt

Baden-Baden - Der Moment, in dem die weiße Kugel ihren letzten Tanz aufführt, der Moment, in dem sie ihre Kreisbahn verlässt und der Schwerkraft folgend über die Verstrebungen zwischen den einzelnen Zahlen auf dem Rouletteteller springt, erst unsanft und scheinbar haltlos, dann in immer kleineren Sprüngen, das ist der Moment, in dem Croupier Gianni Metallo im Casino Baden-Baden kurz innehalten kann.

Es sind Bruchteile von Sekunden, mehr nicht - dann bleibt die Kugel in einem Feld liegen. Metallo verkündet hörbar, aber nicht überlaut: "21, rot." Automatisch und scheinbar ohne Überlegung greift er im selben Moment zu einem kleinen, durchsichtigen Plastikpokal - die Croupiers nennen ihn Dolly - und setzt ihn auf das grüne Tuch des Spieltisches, auf dem die Nummer 21prangt. Das verläuft statisch nicht ganz ohne Probleme, der Dolly wackelt kurz, einige Spielchips liegen halb auf der 21 - aber Metallo ist routiniert und klemmt auch diese gekonnt fest.

Die Spieler, die sich um den Tisch drängen, verfolgen das aufmerksam, aber scheinbar ohne Regung - viele müssen erst noch die Lage sondieren. Croupier Metallo hat das längst getan. In seinem Kopf spielen Bilder, Bilder von Chipkombinationen. "Da muss ich nicht mehr rechnen, das ist Übung, das lernen wir auch während der Ausbildung. Ich sehe anhand des Setzbildes, was die Multiplikatoren sind und wie viel ich auszahlen muss", erzählt er.

Doch bevor er den Gewinnern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann - einen Volltreffer hat jedoch niemand gelandet - muss er der weitaus größeren Anzahl an Verlierern ihr Spielpech vor Augen führen. Mit beiden Armen räumt er jene Spielsteine vom Tuch, die keinen Gewinn erzielt haben. Sie verschwinden in einem schwarzen Loch, das vor Metallo im Tisch eingelassen ist.

Nur kurze Zeit später schrauben sich wenige Zentimeter daneben, in Griffweite des 37-jährigen Croupiers, neue Stapel Chips aus einer Öffnung im Tisch nach oben. Sie sind diesmal für die Gewinner. Ohne den Stapel - er ist auf zwanzig Chips genormt - anzuschauen, wischt Metallo beim Herausnehmen der runden Plättchen die untersten drei in das schwarze Loch - die Bilder in seinem Kopf sagen ihm, dass der Chip, der halb auf der Zahl liegt (hier wurde auf zwei Zahlen gewettet), 17 dunkelblaue Chips zurückerhält.

Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Zwei Damen erheben Anspruch auf den Gewinn. Sie sind sich nicht mehr sicher, wer auf das Feld gesetzt hatte und wer auf das Feld direkt daneben. Tischchef Ralf Schäfer muss eingreifen, Metallo darf das nicht, auch wenn er weiß, wer gesetzt hat. So sind die Vorschriften. Schäfer sitzt wie ein Tennisschiedsrichter auf einem erhöhten Stuhl zwischen den zwei Roulettetischen im Saal und muss alles im Blick behalten. Er weiß genau, wer was gesetzt hat und klärt auch das Problem der beiden Spielerinnen mit nur wenigen Worten. Notfalls könnte er im Streitfalle auch die Videoüberwachung zurate ziehen, doch das ist nur selten nötig. Metallo zahlt unterdessen weitere Gewinne aus, an all diejenigen, die zum Beispiel auf die Farbe Rot oder auf "ungerade Zahl" gesetzt haben.

Dann geht alles von vorne los. Spieler geben ihm ihre Steine und bedeuten, wohin er sie setzen soll oder platzieren die Chips selbst. Der 37-Jährige hat alle Hände voll zu tun, bis zu dem Moment, in dem die Kugel, die er in den Rouletteteller driften lässt und die mindestens siebenmal eine Runde drehen muss, wieder zum Tanz über die Reiter auf dem Teller bittet und Metallo mit den Worten "Nichts geht mehr" die Wettannahme schließt. Dann hat er wieder Ruhe. Für Sekundenbruchteile.

Eine Dreiviertelstunde geht das so. Danach hat Metallo 15Minuten Pause: Die verbringt er in einem eigens dafür eingerichteten Raum mit Kantine. Während er und seine Kollegen sich dort einen Kaffee und etwas zu essen holen, läuft im Fernsehen ein Schwergewichtsboxkampf. Die Wanduhr zeigt weit nach 23 Uhr. Das Schichtende ist für den Croupier aber noch nicht in Sicht. "Zwischen 3 und 4 Uhr morgens ist Feierabend", sagt er und fügt an: "Mir macht das aber nichts aus, ich habe vorher in der Gastronomie gearbeitet, da war das auch nicht anders."

Ungewöhnlich ist das nicht, den einen Weg zum Croupier gibt es nicht, weiß Casinodirektor Thomas Schindler. Junge Menschen seien gefragt - "sie sind lernfähiger" - Stressresistenz, ein lupenreines polizeiliches Führungszeugnis und gutes Rechenvermögen seien unabdingbar. "Wir testen Bewerber in einem mehrwöchigen Lehrgang. Wer sich da beweist, der kann eine mindestens dreijährige Ausbildung anfangen", skizziert Schindler den Berufseinstieg. "In dieser lernt er die meisten der im Casino angebotenen Spiele, andere werden später in hausinternen Workshops vermittelt". Auch Metallo kann bei allen Spielen, von Blackjack (17 und vier) über Roulette bis Poker das Spiel machen. Selbst zum Glückspieler werden darf er allerdings dabei nicht. "Beim Blackjack gibt es zum Beispiel die Vorgabe, dass die Bank bei 16 Punkten noch eine Karte nehmen muss und ab 17 keine mehr nehmen darf - so müssen die Croupiers nicht selbst zocken", erklärt Schindler.

Metallo kam zu seinem Beruf über die Leidenschaft zum Pokerspiel: "Das hat mich erst auf die Möglichkeit Casino aufmerksam gemacht", sagt er. Selbst spielen darf er in Baden-Baden allerdings nicht. Als Croupier liege ihm eher Roulette, sagt er und blickt auf einen der Tische, wo das untrügliche Klackern den Moment des magischen Kugeltanzes verrät, den Moment der Ruhe für den Croupier - Bruchteile einer Sekunde.