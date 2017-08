Sommerurlaub im Winterquartier

- Die Ferienzeit hat begonnen, da ist es eigentlich nichts Besonderes, dass viele Baden-Badener sich in den Sommerurlaub verabschieden. Den einwöchigen Urlaub einer speziellen Reisegruppe aus der Kurstadt fanden wir aber so ungewöhnlich, dass wir Ihnen, liebe Leser, an dieser Stelle davon berichten wollen.

Was daran so besonders ist? Nun, nicht unbedingt das Reiseziel: reizvolle Halbhöhenlage, inmitten von Grün, Vollpension inklusive. Ungewöhnlich sind vielmehr die Urlauber selbst: Es handelt sich nämlich nicht um eine menschliche Reisegruppe, sondern um Goldfische und Seerosen - also um Spezies, die nicht für ihre sommerliche Reiselust bekannt sind. Diese speziellen Exemplare aus dem Josefinenbrunnen in der Gönneranlage haben ihren Kurzurlaub denn auch nicht direkt freiwillig eingelegt: Die Fische wurden Anfang vergangener Woche eingefangen und mussten ebenso wie die Pflanzen notgedrungen den Standort wechseln.

Aufmerksame BT-Leser ahnen vielleicht schon den Grund: Im Brunnen wurde das Wasser abgelassen, um eine Bühne für die Musiker der Philharmonie errichten zu können - schließlich stand am Samstag ein Konzert an.

Die Brunnenbewohner wurden also für rund eine Woche in ihr Winterquartier gebracht: Bei den Seerosen ist das ein Gelände am Beutig, bei den Fischen sind es Becken in einem Gewächshaus des Gartenamts in der Winterhalterstraße, wie Amtsleiter Markus Brunsing auf BT-Nachfrage berichtete. Sicher kein schlechtes Ziel für eine Pauschalreise: Routinierte Mitarbeiter sorgen fürs leibliche Wohl, und auch die Sicherheit wird am Urlaubsort groß geschrieben. Schließlich flattern ins Gewächshaus keine Fischreiher - ein eindeutiger Vorteil gegenüber der Heimat im Josefinenbrunnen, in die die Bewohner mittlerweile wieder befördert wurden.

Aber ein bisschen ungerecht ist es schon: Da ist nun schon einmal etwas los in der Gönneranlage, und schon wird man im Eimertaxi in die Sommerfrische verfrachtet - wacklige Autofahrt inklusive. Man hätte doch auch überlegen können, die eigentlichen Bewohner dieses schönen Ortes an dem Musikgenuss teilhaben zu lassen. Die Blicke der menschlichen Besucher, wenn die Plätze in der ersten Reihe mit Wasserbottichen besetzt gewesen wären, hätten wir jedenfalls gern gesehen.

Sarah Reith