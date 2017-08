Jung und Alt am Schachbrett

Sinzheim - Dass die Bauern geradeaus ziehen und schräg schlagen, das war ihnen nicht neu, doch beim Schachkurs für Jung und Alt wollten sie weiter in die Geheimnisse des "Königlichen Spiels" eingeweiht werden. Deshalb haben Luna, Jannis, Torben und sein Bruder Flynn das Angebot angenommen, im Seniorenzentrum Sinzheim den erfahrenen Spielern über die Schulter zu schauen.

Die Aktion fand im Rahmen des Sommerferienprogramms für Kinder und des Seniorensommerprogramms für Senioren statt.

Michael Ihle von der Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden sorgt zusammen mit Bernd Emmelmann dafür, dass vor allem in Schulen und Seniorenhäusern Schülerinnen und Schüler sowie Senioren das Schachspiel lernen und ausü-ben. "Bei den Kindern fangen wir damit an, nur mit den Bauern das Ziehen und Schlagen zu lernen, damit sie ein Gefühl dafür bekommen und nicht nur an den nächsten Zug denken", berichtete er. Und das beherrschten die vier Kinder schon perfekt. Sie hatten bei bestem Schwimmbadwetter das Schachspielen vorgezogen.

Die beiden sieben und zehn Jahre alten Brüder sind vor einigen Monaten über Bernd Emmelmann zum Schachspiel gekommen. Sie kennen schon die Züge von Turm, Springer, Bauer und Läufer und deren Auswirkungen. Seither spielen sie ab und zu zusammen Zuhause. Dagegen ist der zehnjährige Jannis fast schon ein alter Hase. Nicht nur sein älterer Bruder, auch seine Eltern spielen Schach. Er wollte vor allem taktische Spielzüge lernen, ob-wohl er Zuhause auch schon so manches Spiel gewonnen hat. Die siebenjährige Luna ist noch nicht so weit. Sie interessierte sich einfach fürs Schachspielen und wollte in die Geheimnisse eingeweiht werden. Nach knapp zwei Stunden waren alle schlauer und freuten sich über die Portion Eis, die das Seniorenzentrum stiftete.

Während die Schüler unter dem wachsamen Auge von Michael Ihle neue Tipps bekamen, spielten an einem anderen Tisch Erwachsene. Die meisten kannten sich und da ging es manchmal schon ganz fix zu, aber manchmal war eine "harte Nuss" zu knacken.

Am Dienstag, 8. August, um 14 Uhr ist die zweite Veranstaltung im Rahmen der Sommerprogramme geplant, zu der "Jung" und "Alt", ob Anfänger oder Fortgeschrittener, willkommen sind.