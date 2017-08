Plattform für wissenschaftlichen Austausch

Baden-Baden - Rund 100 Teilnehmer der inzwischen 29. Konferenz zur Systemforschung, Informatik und Kybernetik tagen in dieser Woche im Markgraf-Ludwig-Gymnasium der Kurstadt.

Veranstalter ist das "International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS)" mit Sitz im kanadischen Tecumseh, Ontario, unter Federführung von Professor Dr. George Eric Lasker. Ein breitgefächertes Spektrum an Wissenschaftlern aus allen Teilen der Welt, darunter Systemforscher, Informatiker, Architekten, Mediziner oder Politikwissenschaftler, stellen ihre Forschungsarbeiten vor und diskutieren aktuelle Themen.

Im Vordergrund steht immer der Anspruch, die eigenen Forschungen zum Wohl und der friedlichen Koexistenz der Menschheit einzusetzen. Da der im Rathaushof vorgesehen Empfang buchstäblich ins Wasser fiel, was die Besucher jedoch nicht an Erinnerungsfotos für die heimische Diashow hinderte, begrüßte Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Gäste im Alten Ratssaal. Auf Englisch hieß sie die Wissenschaftler willkommen und dankte Lasker dafür, dass seine Wahl nun schon so viele Jahre auf Baden-Baden fällt als aparte Plattform für den wissenschaftlichen Austausch.

Mergen bezeichnete das gute Netzwerk unter den Spezialisten als unabdingbare Basis für den Erfolg und wünschte produktive Diskussionen und befruchtende Ideen. Sie stellte die Frage nach einer gesunden, sicheren und friedlichen Existenz der Weltbevölkerung angesichts globaler Bedrohung, der auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich oder der Balance zwischen Industrienationen und der Dritten Welt. Ob unter diesen Bedingungen Menschenrechte und Demokratie gewahrt werden können, oder wie mit der Umweltverschmutzung umgegangen werden müsse, seien ebenfalls brennende Themen. Das weite wissenschaftliche Feld der Forscher berge hier sicherlich manchen Denkanstoß. Die Oberbürgermeisterin wünschte den Besuchern eine produktive und intensive Zeit in der Kurstadt.

Prof. Lasker bedankte sich für die Gastfreundschaft mit einer exklusiven Urkunde, namentlich ausgestellt auf die Oberbürgermeisterin, dem "Golden Award for Managerial Excellence", womit er ihr das beste Zeugnis für ihre Gastgeberrolle ausstellte.