Barrieren in Steinbach auf der Spur

Baden-Baden - Bei Neubauten oder Umbauten jüngeren Datums ist sie in der Regel vorhanden, bei älteren Gebäuden - ganz zu schweigen von historischen Gemäuern - aber meistens nicht: Die Rede ist von der Barrierefreiheit. Beim Rundgang in Steinbach ging es am Mittwochvormittag in erster Linie darum herauszufinden, wie gut oder schlecht der Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen für Behinderte ist. Oftmals reichen kleine Verbesserungen, die aber für die Betroffenen eine große Hilfe sein können.

"Wir haben den Blick dafür", sagte Beate Wirth, Behindertenbeauftragte der Stadt. Sie hat vor gut einem Jahr den Arbeitskreis "Barrierefreies Baden-Baden" ins Leben gerufen. Dieser Kreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrierefreiheit auch vor Ort zu überprüfen oder Hindernisse aufzuspüren. Das heißt unter anderem, dass Angebote auch von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Hilfen genutzt und wahrgenommen werden können. Der Rundgang in Steinbach war nun der zehnte.

Startpunkt war das Alte Rathaus, in dem die Rebland-Ortsverwaltung untergebracht ist. Drei Treppenstufen bilden hier die erste Hürde. Und im Inneren stellt eine alte Holztreppe in den ersten Stock, die zu den Verwaltungsräumen führt, das nächste Hindernis dar. "Das Rathaus ist wenig barrierefrei", räumte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner ein. Es gebe leider auch keinen Aufzug. Aber in einem alten Haus sei das nicht so einfach zu ändern.

"Wir kommen den Besuchern entgegen", erklärte Hildner, und er meinte das im wörtlichen Sinne, man helfe ihnen bei den Treppen oder weiche - möglichst nach Anmeldung - in den Sitzungssaal im Erdgeschoss aus. Aus der begleitenden Gruppe, in der auch aktive Mitglieder des Arbeitskreises waren, kam der Hinweis, dass es aber zu dem Sitzungssaal eine größere und eine sehr kleine Stufe gebe, die für Sehbehinderte kaum zu erkennen seien. Ein weißer Strich, so die Empfehlung, würde da schon helfen - und eine Rampe bei Bedarf. "Viel mehr ändern kann man hier nicht", sagte Beate Wirth. Im Ernstfall müsse der Betroffene in die Stadt zum Bürgerbüro fahren, das barrierefrei sei, so Wirth. Sie notierte alle hilfreichen Hinweise und Ideen. Sie wird diese an die Stadtverwaltung weiterreichen.

Immerhin gibt es eine Behindertentoilette in der Ortsverwaltung, die täglich geöffnet hat. An den Wochenenden und an den Feiertagen kümmere sich eine Anwohnerin um das Öffnen und Schließen, teilte Hildner mit, wofür er sehr dankbar sei. Auf dem Weg zum neuen Festplatz kam die Frage auf, ob die Kirche barrierefrei sei. Bei einem Abstecher sah die Gruppe dann eine Rampe bei einem Seiteneingang. Hildner: "Das ist vorbildlich." Beim Haupteingang des katholischen Gotteshauses wären auch Treppenstufen zu überwinden.

Zwar gibt es eine Rampe zur Grundschule und der erweiterten und jüngst komplett sanierten Sporthalle, aber die Schule selbst ist nicht frei von Hindernissen. Allerdings erklärte der Hausmeister Andreas Hein der Gruppe, dass bei Bedarf eine Klasse ins Erdgeschoss verlegt werden könne. Beate Wirth dachte aber auch an möglicherweise behinderte Eltern, die zu Elternabenden in die Schule kommen. Auch da sei es möglich, ergänzte der Ortsvorsteher, diese unten abzuhalten.

Dass die Toilette und die Umkleide für Behinderte in der neuen, barrierefreien Sporthalle "so groß" ist, stieß auf eine positive Resonanz. Sie enthält auch eine Dusche. Allerdings fehlen Ablagemöglichkeiten für die Bekleidung. Die Behindertenbeauftragte brachte außerdem eine Liege ins Gespräch, die notwendig sei, wenn Windeln - etwa auch bei schwerbehinderten Erwachsenen - gewechselt werden müssten. Nach ihrer Ansicht könnte der Platz zum Aufstellen einer solchen Liege ausreichen - und schon war der Wunsch notiert.

Nicht für Menschen mit bestimmten Einschränkungen geeignet ist dagegen das Steinbacher Schwimmbad, obwohl es über eine Rampe verfügt. Das fängt schon am Eingang an. Der Zugang ist allenfalls 70Zentimeter breit, sieht man einmal von Drehkreuzen ab, durch die aber auch kein Rollstuhl und kein Kinderwagen passen. Allerdings gebe es zwei weitere Eingänge hierfür, die bei Bedarf geöffnet werden können, erklärte Jan Schumacher, Meister für Bäderbetriebe. Und man helfe, wo man könne. Und er wies darauf hin, dass das Hardbergbad behindertengerecht sei.