Vier Wochen lang Umleitung nötig

Baden-Baden - Die Autofahrer müssen sich in der Baden-Badener Innenstadt neben dem Leopoldsplatz und der Stephanienstraße jetzt noch auf eine weitere Baustelle mit Umleitungsverkehr einstellen: Am kommendem Montag beginnen Bauarbeiten in der Bertholdstraße, bei denen zunächst die Auswechslung der Hauptwasserleitung im Mittelpunkt steht.

Über dieses Thema wollte die Stadtverwaltung am Mittwoch bei einer Veranstaltung im Bonhoeffersaal informieren, allerdings fiel das Interesse der Bürgerschaft daran doch sehr bescheiden aus. So konnte Peter Riedinger, für die Wasserversorgung zuständiger Abteilungsleiter der Stadtwerke, lediglich eine Anwohnerin sowie einen Redakteur des Badischen Tagblatts begrüßen.

Riedinger erinnerte daran, dass es in der Bertholdstraße zwischen Maria-Viktoria-Straße und Bertholdstraße seit 2010 gleich dreimal zu Rohrbrüchen der Hauptleitung gekommen ist, bei denen auch Wasser in erheblichen Mengen austrat. Schuld daran waren spröde Graugussleitungen beziehungsweise ein durchgerostetes Rohr.

In diesem Sektor sind inzwischen die Leitungen erneuert, doch die Stadtwerke blicken seitdem mit einiger Unruhe auf den nächsten Abschnitt der alten Hauptleitung zwischen Maria-Viktoria- und Ludwig-Wilhelm-Straße, da weitere Rohrbrüche jederzeit möglich erscheinen.

Darum will man jetzt die spröde alte Graugussleitung in diesem Abschnitt durch eine sogenannte duktile Gussleitung ersetzen, wobei das Rohr auf der Innenseite noch mit einer Zementschicht bedeckt ist, die Korrosion verhindern soll. Dabei wird der Zustand des alten Rohrs genau untersucht, um zu entscheiden, ob schon bald weitere Abschnitte dieser Hauptwasserleitung auszutauschen sind.

Bei den jetzt bevorstehenden Bauarbeiten zwischen Maria-Viktoria- und Ludwig-Wilhelm-Straße sollen im Gehwegbereich auch Strom- und Telekomleitungen ausgewechselt sowie Installationen für LED-Straßenbeleuchtung vorgenommen werden.

Die Erneuerung der Wasserleitung beginnt am kommenden Montag, 7. August, und soll rund vier Wochen dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Fremersbergstraße/Rebland einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Für Fahrzeuge aus der Gegenrichtung ist die Bertholdstraße hier gesperrt, sie werden am Gausplatz umgeleitet über die Ludwig-Wilhelm- und die Maria-Viktoria-Straße beziehungsweise die Lichtentaler Straße. Dies gilt auch für den Busverkehr, deswegen müssen zwei Bushaltestellen in Richtung Gausplatz verlegt werden.

Für die Anwohner, so betonte Riedinger, wird während der Leitungsarbeiten eine Notversorgung mit Trinkwasser gewährleistet: "Die Kunden werden nichts merken."

Im zweiten Bauabschnitt, der ebenfalls vier Wochen dauert, sind dann ab Angang September die restlichen Leitungsarbeiten an der Reihe. Der Straßenverkehr kann dann aber wieder in beiden Richtungen die Bertholdstraße befahren.