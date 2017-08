Zum Mitmachen : Werbung fürs Welterbe

Stuttgart



Zwei verlorene Jahrzehnte Stuttgart (bjhw) - In Sachen Mobilitätswende blickt die Bundesrepublik auf zwei verlorene Jahrzehnte zurück. So gab es beispielsweise erste Ideen für Elektrofahrzeuge bei Daimler schon in den Neunziger Jahren - sie landeten aber schnell wieder in der Schublade. (Foto: dpa).