"Ist unsere Demokratie gefährdet?" Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Die Demokratie setzt die Vernunft des Volkes voraus, die sie erst hervorbringen soll." Das Zitat des Philosophen Karl Jaspers erklärte zu Beginn des ersten Vortrags in der Reihe der Baden-Badener Sommerdialoge das Kernproblem. Bundestagspräsident Norbert Lammert antwortete auf die generelle Fragestellung "Ist unsere Demokratie gefährdet?" mit einem klaren "Ja!" Nach dieser "Kurzfassung" widmete er sich in seiner mit scharfsinnigem Humor gewürzten und von häufigem Applaus durchsetzten "Langfassung" den Ursachen und Auswirkungen eines Phänomens, das (siehe Eingangszitat) an den Schalthebeln der Macht vernunftgesteuerte Demokraten vermissen lässt. Rasante Veränderungen in einer globalen Welt, fehlendes Engagement überzeugter Demokraten und vorrangig ökonomische und machtpolitische Interessen beruhten auf dem Souveränitäts-Verlust der jeweiligen Nationalstaaten, die sich der Abhängigkeit und Verstrickung im globalen Netz beugen müssten. Einen Ausweg, sich im Europa der 500 Millionen Einwohner gegen die Übermacht von sechs Milliarden Nichteuropäern Geltung zu verschaffen, sah Lammert einzig im Bündnispakt der Europäischen Union. Den "Brexit" der Briten bezeichnete er als "groteskeste Fehlentscheidung der Geschichte". Deutschland profitiere dagegen vom Integrationsprozess, denn: "Kein Nationalstaat ist in der Lage mit den globalen Problemen allein fertig zu werden." Lammert schloss sich der Sichtweise von Past-Präsident Obama an, der feststellte, dass Demokratie immer dann am meisten gefährdet sei, wenn die Menschen sie für selbstverständlich hielten. Eine Umfrage in Staaten der EU, wies bei der Generation ab 1980 eine alarmierend Gleichgültigkeit gegenüber der Unverzichtbarkeit einer demokratischen Grundordnung auf. Eigeninteressen, die populistischen Politikversprechen folgten, setzten auf Volksbegehren (Plebiszite), in der Hybris, Entscheidungen für das Land nach eigenem Gutdünken beeinflussen zu können. Der Bundestagspräsident forderte, den "hochriskanten Weg der Referenden" abzulehnen, und die "repräsentative Demokratie mit Klauen und Zähnen zu verteidigen." Er bedauerte, dass die 110 Parteien in der Bundesrepublik lediglich 1,2 Millionen Mitglieder zählen, und beschwor die Anwesenden im ausverkauften LA8 eindringlich, sich einer demokratischen Partei anzuschließen, um die Zukunft ihres Landes positiv beeinflussen zu können. Die Baden-Badener Sommerdialoge werden heute, Freitag, fortgesetzt: Unter dem Titel "Demokratische Elemente in der hierarchischen Struktur der Cistercienserinnenabtei Lichtenthal" stellt Äbtissin M. Bernadette Hein mit Spiritual Benno Gerstner um 15 Uhr im Kassiansaal des Klosters die Grundzüge der Abtei vor. Unter dem Titel "Nur Fake-News, Hasskommentare und Echokammern? Wie das Internet die Demokratie verändert" spürt Prof. Dr. Neuberger um 19.30 Uhr, im LA8 den Herausforderungen des Internets in Bezug auf die Demokratie nach.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben