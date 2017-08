Märchenkiste begeistert Zuhörer Baden-Baden (ana) - Das Sommer-Ferien-Programm der Stadtwerke Baden-Baden lud Kinder zur ersten Märchenvorlesung der Märchenkiste auf dem Merkur ein. Trotz kleinerer Regenschauern und drückender Hitze hatten am Donnerstag rund 20junge Zuhörer den Weg auf den Merkur gefunden, sie lauschten gespannten den Märchenerzählungen von Manuela Romberg. (ana) - Das Sommer-Ferien-Programm der Stadtwerke Baden-Baden lud Kinder zur ersten Märchenvorlesung der Märchenkiste auf dem Merkur ein. Trotz kleinerer Regenschauern und drückender Hitze hatten am Donnerstag rund 20junge Zuhörer den Weg auf den Merkur gefunden, sie lauschten gespannten den Märchenerzählungen von Manuela Romberg. Bereits kurz vor 16 Uhr war der Andrang auf die erste Reihe groß, und die Kinder warteten gespannt, bis die angekündigte Märchenvorlesung losging. Nach einer herzlichen Begrüßung von Susanne Schwellinger, Mitarbeiterin der Stadtwerke Baden-Baden, konnte die Lesung vor der traumhaften Kulisse auf dem Merkur beginnen. Das erste Märchen "Der Wolf und der Fuchs" musste aufgrund eines kleinen Regenschauers unterbrochen werden. Nachdem die kleinen Sitzbänke unter den schützenden Ästen der Bäume untergestellt worden waren, konnte Manuela Romberg ihre Vorlesung fortführen. Die Schauspielerin, die auch am Theater Baden-Baden tätig war, arbeitet aktuell als Kundenberaterin bei den Stadtwerken. Durch ihr Talent, Menschen mit ihrer Stimme zu begeistern und in ihren Bann zu ziehen, ist Romberg für den Job der Märchenerzählerin im Rahmen des Sommer-Ferien-Programms perfekt geeignet. Die Märchenkiste selbst war früher ein Verkaufswagen der Stadtwerke. Dieser wurde auf Vordermann gebracht und kann nun auch abseits des Ferienprogramms für Kindergeburtstage oder Schulausflüge gemietet werden. Mit lebhafter Stimme und Gestik begeisterte Romberg die Kinder und deren Eltern mit Märchen aus der ganzen Welt. Von Geschichten aus dem weit entfernten Afrika bis hin zu Märchen aus dem europäischen Raum war alles vertreten. Mit kleinen Fragen und Erklärungen wurden die Zuhörer einbezogen. Die Kinder konnten gar nicht genug von den spannenden Märchen bekommen. Auf Rombergs Frage, ob sie denn noch ein Märchen vorlesen solle, antworteten die kleinen Zuhörer stets mit einem kräftigen Ja. Mit dem Löwenfutter, wie die mitgebrachten Gummibärchen bezeichnet wurden, und den Bergbahn-Malbüchern der Stadtwerke wurde den Kindern nochmals ein Funkeln in die Augen gezaubert. Nach einer Stunde und vier Märchen endete die erste der insgesamt vier geplanten Veranstaltungen der Stadtwerke. Weitere Märchenerzählungen im Rahmen des Sommer-Ferien-Programms finden am 10., 17. und 31. August jeweils ab 16 Uhr statt. Treffpunkt ist der Spielplatz am Merkurturm. Über viele Zuhörer freuen sich die Erzählerin Manuela Romberg und die Stadtwerke Baden-Baden.

