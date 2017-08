Ein Stück Ortsgeschichte in Miniatur

Baden-Baden - Um seine Familiengeschichte lebendig zu halten, pflegt der Hauenebersteiner Erich Gantner ein nicht alltägliches Hobby. Er hat die elterliche Dreschhalle, die seine Familie bis 1956 betrieb, in Miniatur nachgebaut. Nun arbeitet er daran, die Dreschmaschine nachzubauen und diese zum Funktionieren zu bringen.

Der selbstständige Elektronik-Mechaniker hat sich neben der Mechanik schon immer auch für Holzmodellbau interessiert und gerne mit Holz gearbeitet. So entstand die Idee, die Dreschhalle anhand von Bildern maßstabsgetreu nachzubauen. Nach 60 Jahren im Beruf wollte er ein Hobby haben, "bei dem man auch ein bisschen denken muss". Innerhalb von drei Jahren baute Erich Gantner in unzähligen Stunden die frühere Dreschhalle im Maßstab 1:25 nach. Die Tore, durch die die Landwirte damals zum Dreschen aus der ganzen Region in die Eberbachgemeinde kamen, lassen sich öffnen und schließen. Nachgebaut sind auch das Motorenhaus und das Büro. Das Holz für die Balken und Dachsparren habe er zwar als Meterware gekauft, berichtet er. Doch es galt dann, alles auf Gehrung zuzusägen, zu montieren und zu verleimen. Das Dach wurde mit rund 3000kleinen Holzziegeln in mühevoller Kleinarbeit belegt. Dachfirst und Dachrinnen sind aus Kupfer angefertigt. Selbst Details wie Leitern und die kleinsten Verstrebungen fehlen bei dem Miniaturnachbau nicht. Das Dach lässt sich auf beiden Seiten öffnen, so dass man auch die Innenkonstruktion betrachten kann.

Eine große Herausforderung für Erich Gantner ist der Nachbau der Dreschmaschine. Er könne sich zwar noch sehr gut an Details erinnern, musste er doch schon als Jugendlicher immer wieder in die Maschine klettern, um diese zu säubern oder zu reparieren. Aber die Maschine wurde 1970 beim Abriss der Halle verschrottet, bedauert der 80-Jährige - und er besaß keinerlei Unterlagen.

Bei umfangreichen Recherchen stieß Gantner zwar immer wieder auf Dreschmaschinen der Marke Lanz. In der Halle seiner Familie stand jedoch eine Dreschmaschine "Badenia". Sein Ehrgeiz war es, gerade diese Maschine nachzubauen. Dann kam ihm der Zufall zu Hilfe. Beim Besuch des Museums im Hofgut Maxau (Karlsruhe-Maxau) stieß er auf eine fast baugleiche Dreschmaschine. Die dort gemachten Fotos liegen seiner Arbeit am Nachbau dieser komplizierten Maschine zugrunde. Sie entsteht jedoch in einem größeren Maßstab als der Hallenkomplex - und zwar im Maßstab 1:5. Die Außenfassade und ein Großteil des Innenlebens wie die Trommel oder Streusiebe sind schon fertig. Auch die Abfüllstutzen für das Getreide sind schon montiert. Ein großes Stück Arbeit wartet noch auf den Tüftler. "Ich will sie zum Funktionieren bringen", so Gantner. Sicher wird ihm dies gelingen.

Viel zu erzählen weiß Gantner auch über die Geschichte der Dreschhalle. Sein Vater war Müller gewesen, bevor er 1935 in der heutigen Waldstraße einen Dreschbetrieb aufbaute. So wie seine Familie betrieben auch die meisten anderen Familien im Ort Landwirtschaft und pflanzten die unterschiedlichsten Getreidesorten an. Landwirte aus der ganzen Region kamen, um ihr Getreide hier dreschen zu lassen. Am liebsten habe er beim Rapsdreschen geholfen, so Gantner: Raps habe längst nicht so stark gestaubt wie Gerste, Weizen, Roggen oder Hafer. Während der Erntezeit standen die Fuhrwerke bis weit in die heutige Karlsruher Straße hinein und warteten, bis ihre Wagenladung gedroschen werden konnte, erinnert sich Gantner. Ein schwerer Schlag für die Familie war es, als am Pfingstmontag 1939 die Halle abbrannte. Zimmerleute aus dem ganzen Ort halfen mit, um einige 100 Meter weiter in kürzester Zeit eine neue Halle aufzubauen. Und so konnte noch im selben Jahr wieder gedroschen werden.

Im Herbst und Winter waren Weideflächen an Schäfer aus dem Schwäbischen verpachtet. Die Halle wurde dann zum beliebten Schlafplatz für 700 bis 800 Schafe. Streu war ja genügend vorhanden. Im Frühjahr zogen sie dann ab, die Halle wurde gründlich gereinigt und war für ihren eigentlichen Zweck wieder brauchbar. In den 50er Jahren kamen die ersten Mähdrescher auf, und so musste der Betrieb der Drescherei 1956 eingestellt werden. In den Jahren danach wurden in der Halle die Wagen für den Fasnachtsumzug gebaut. 1970 wurde sie abgerissen. An der Stelle errichteten Erich Gantner und seine Familie das heutige Wohnhaus. In dessen Untergeschoss betrieb Gantner Jahrzehnte lang seine Elektronik-Montage. Und heute hat er dort genügend Platz, um Dreschhalle und Dreschmaschine nachzubauen.