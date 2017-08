Stadtbahn: Freie Wähler für Bürgerbefragung

Karlsruhe



Stadtbahnlinien ab 2022 kürzer Karlsruhe (ml) - Das Land und die Stadt Karlsruhe haben sich darauf verständigt, die Stadtbahnen auch künftig von der AVG betreiben zu lassen und ihren Betrieb nicht europaweit auszuschreiben. Im Gegenzug endet die S8 ab 2022 bereits in Forbach, die S7 in Baden-Baden (Foto: ml).