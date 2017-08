Strukturwandel: "Keine Blankozusage" des Landes Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Die Schwierigkeiten mit der Vermarktung des Rebland-Weines sowie Möglichkeiten, wie das Land bei dem strukturellen Wandel der Weinbewirtschaftung helfen kann, waren Themen bei einem weinpolitischen Dialog mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (MdL), zu dem die CDU eingeladen hatte. Etliche Besucher, darunter auch Winzer und Weingutsbesitzer, nutzten die Gelegenheit, um sich mit den Unionspolitikern in der Baden-Badener Winzergenossenschaft in Neuweier auszutauschen. Eine im Juni stattgefundene Veranstaltung mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in der Kurstadt (wir berichteten) habe die Diskussion weiter darüber angefacht, warum kein heimischer Wein ausgeschenkt worden sei, informierte Kai Whittaker (MdB) über den Grund des weinpolitischen Dialogs. Das Thema sei nunmehr auf die Agenda gesetzt worden, ergänzte er. Einen "starken Fauxpas" nannte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) den Vorgang und zeigte sich "erstaunt darüber, dass gebietsfremde Anbauer hier zum Zuge kommen" würden. "Wenn man die Produkte nicht anbietet, dann glaubt man nicht daran", sagte er mit Blick auf die anwesende Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Dennoch sei es richtig, dass sich die Stadt mit dem Strukturwandel im Weinbau beschäftige, denn die Zahl der Winzer gehe zurück, erläuterte Hauk weiter. Ihm sei klar, dass Baden-Baden vom Tourismus lebe, jedoch könne er seitens des Landes "keine Blankozusage" machen. "Ich werde die Themen aber wohlwollend begleiten und unterstützen", fügte Hauk hinzu. Da der weinpolitische Dialog mit einer Weinprobe verbunden war, präsentierte Kellermeister Christoph Zeidler einige Kostproben. Der ausgeschenkte Rosé-Wein "Rotling" schien für die anschließende Diskussion die Zungen der Teilnehmer zu lösen. Ein Besucher erkundigte sich, inwiefern der Rebländer Wein nun künftig beim Empfang politischer Delegationen präsentiert werde. Er bezog sich damit auf eine von Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) bei einem kürzlich stattgefundenen Besuch auf einem Weingut gemachten Vorschlag, heimische Produkte verstärkt bei politischen Empfängen zu präsentieren. "Wir tun uns schwer, den nationalen Sektor zu bespielen", räumte Hauk ein und verwies auf das Deutsche Weininstitut. Auf die Frage, warum aber eine rheinland-pfälzische Initiative, den regionalen Wein über politische Delegationen auf die nationale Bühne zu hieven, nicht auch in Baden-Württemberg funktioniere, antwortete Hauk: "In Rheinland-Pfalz gibt es andere Motive", die er in den unterschiedlichen weingenossenschaftlichen Strukturen begründet sehe. Bei den Landesvertretungen in Brüssel oder Stuttgart gäbe es immer heimischen Wein mit einer "hohen Werbewirksamkeit", ergänzte der hiesige Landtagsabgeordnete Tobias Wald (CDU). "Wir sind eher die stillen Handwerker. Wir können nicht so laut klappern", sagte Wald. Der Präsident des Genossenschaftsverbandes Baden-Württemberg, Roman Glaser, widersprach dem Minister, dass Genossenschaftswinzer nicht primär ein wirtschaftliches Interesse an ihren Weinen verfolgen würden. "Das wirtschaftliche Interesse steht im Vordergrund, ob Genossenschaft oder privat. Wir dürfen nicht den Eindruck vermitteln, nur private Winzer sind Profis. Das würde den Genossenschaftsgedanken auf den Kopf stellen", sagte Glaser und bekannte sich zum Dualismus von privaten und genossenschaftlich organisierten Winzern. Die Preisgestaltung durch die Winzergenossenschaften habe kein Image, das der Verbraucher entsprechend mit der Qualität des Weines verknüpfen würde. "Da müssen sie die Geschäftsführer fragen, warum das so ist", antworte Hauk auf die Kritik von zu niedrigen Preisen der Genossenschaftsweine. "Landespolitik ist nicht der Weinmarkt. Wir können nur dazu beitragen, dass gute Lagen erhalten werden", sagte Hauk und informierte über die Förderung von Steillagen.

