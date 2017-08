Mit dem "Cityliner" unterwegs

Sinzheim - Ein Fahrrad kann - und sei es auch noch so alt - weit mehr sein als ein Sportgerät auf Asphalt oder im Gelände. Es kann auch als Mobilitätshilfe unschätzbare Dienste erweisen. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, hat mit einem Fahrrad immer noch die Möglichkeit, den persönlichen Aktionsradius zu erweitern und dabei seiner Gesundheit Gutes zu tun. Ursula Helfert aus Müllhofen etwa genießt ihr Radfahrerleben mit einem 18 Jahre alten Tiefeinsteiger-Fahrrad bei kleinen Ausflügen in die nähere Umgebung.

Viel weiter ist sie aus gesundheitlichen Gründen nicht unterwegs. Aber: Diese Ausflüge macht sie regelmäßig. Ihre fünf Geschwister würden dagegen immer noch viel in der Welt herumfahren, etwa Touren von Venedig nach Kroatien unternehmen, berichtet sie. Ihre Schwester Walburga nehme das Rad oft im Zug mit irgendwohin.

Ursula Helfert schwört auf ihren 18 Jahre alten "Cityliner" mit extrem niedrigem Einstieg, den sie einst ihrer Mutter zu deren 70. Geburtstag schenkte. Als die Mutter starb, beschloss sie, das Rad mit der altertümlichen, im Aussterben begriffenen Torpedo-Dreigangschaltung zu behalten. Sie ließ es wieder auf Vordermann bringen. Damit erledigt sie bis heute tägliche Besorgungen, Besuche im Ort oder in Sinzheim.

Dabei war ihr Fahrradleben von Anfang an ziemlich getrübt. Als Erstklässlerin hatten ihr ihre Eltern ein neues Fahrrad geschenkt, um damit zur Schule zu fahren. Doch die Freude an diesem damaligen "Luxusartikel" sollte nicht lange anhalten. Eines Tages, als sie sich mit dem neuen Rad auf dem Heimweg befand, fuhr ein Traktor vorbei, auf dem Schulkameraden mitfuhren. Das wollte sie auch, doch auf dem Trecker war kein Platz mehr für das Fahrrad. Also legte sie es neben der Straße ins hohe Gras mit der Absicht, es später, nach den Hausaufgaben daheim, dort wieder abzuholen. Als sie jedoch auf dem Fahrradgepäckträger ihres Bruders zu der Stelle zurückkehrte, war ihr Fahrrad verschwunden. Es tauchte auch nie wieder auf, und nie kam heraus, wer es gestohlen hatte. Für die kleine Ursula Helfert war damals klar: Das Rad konnte nur der Fuchs gestohlen haben. Noch heute, gut 50 Jahre danach, muss sie lachen, wenn sie an diese Geschichte denkt.

Auch ohne Hightech leistet ihr der "Cityliner" seit vielen Jahren treue Dienste, und ohne dieses Rad hätte Helfert heute kaum noch eine Möglichkeit, die Umgebung von Müllhofen auf gesundheitsfördernde Weise mit gemütlichem Einkehren für sich zu genießen.