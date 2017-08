"Blöde Stelle für Radfahrer"

Baden-Baden - Ein 80-jähriger Radfahrer ist kürzlich in der Lange Straße mit einem Auto kollidiert und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Radler war stadtauswärts in Richtung Festspielhaus unterwegs gewesen und hatte nach links abbiegen wollen, was der hinter ihm kommende Pkw-Fahrer wohl übersehen hatte. Im Gespräch mit BT-Redakteurin Sarah Reith äußert sich der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in der Region, Ralph Neininger, über die Stelle und mögliche Unfallgefahren. BT: Herr Neininger, ist Ihnen die Stelle, an der sich dieser Tage der Unfall ereignet hat, als gefährlich bekannt? Ralph Neininger: Meines Wissens nach ist die Stelle in der Unfallstatistik bisher nicht aufgefallen, weil ortskundige Radfahrer sich hier frühzeitig zur Fahrbahnmitte hin einfädeln oder sogar anhalten, um die Fahrbahn und die Gegenfahrbahn zu überqueren. Aber es ist eine blöde Stelle für Radfahrer: Aus der Stadt kommend gibt es eine gestrichelte Linie, die den Radweg von der restlichen Fahrbahn abtrennt. Und diese Linie endet dann beim Zebrastreifen auf Höhe des Gutleuthauses plötzlich im Nichts. Ich persönlich ordne mich immer frühzeitig in den Autoverkehr ein und fahre dann nicht durch die Hector-Berlioz-Anlage, sondern geradeaus über die Lange Straße bis zum Ebertplatz. BT: Und was empfehlen Sie Radfahrern allgemein an dieser Stelle? Neininger: Frühzeitig den Bereich hinter der gestrichelten Linie verlassen, um sich in die reguläre Fahrspur einzufädeln. Und unbedingt umschauen vor dem Abbiegen, auch wenn man dieses durch Handzeichen signalisiert. BT: Halten Sie eine verkehrliche Veränderung an der Stelle denn für sinnvoll? Neininger: Vor Ende des Platzes vor dem Festspielhaus stadteinwärts, also vor der von rechts einmündenden Straße "Beim alten Bahnhof", sollte eine Einfädelspur in die Straße angelegt werden. Und zwar für den Radverkehr in beide Fahrtrichtungen. Der Fußgängerüberweg zum Robert-Schumann-Platz ist mit der Bushaltestelle, Litfaßsäule, Ausstellungskasten mit Stadtplan, Fußgängern zu verstopft, um zügig in die Stadt weiterradeln zu können. Außerdem folgt im Anschluss bei der Albrecht-Dürer-Straße noch ein Discountmarkt mit Laufkundschaft und Verkehr. Leitete man den Radverkehr schon an oben benannter Stelle auf die Straße, hätte man diese Gefahrenstellen ausgeschaltet und umfahren.

