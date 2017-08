Mit dem "Cityliner" unterwegs

Stuttgart



Lokalmatadore wollen das "Triple" Stuttgart (is) - Bei den German Open Championships vom 8. bis 12. August in Stuttgart wollen Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler Tanzgeschichte schreiben. Die Lokalmatadore streben das "Triple" an, das bisher noch kein Paar in der GOC-Geschichte geschafft hat (Foto: TBW).