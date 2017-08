Baden-Badener Tangueros bevölkern die Konzertmuschel

Baden-Baden - Dass sich Einheimische und Touristen so tangoverrückt zeigten, erstaunte am Freitagabend selbst die Veranstalter. Zum Auftakt der sechs Sommer-Milongas im Kurgarten waren die Stühle vor der Konzertmuschel mit Zuschauern schnell belegt, und auch zahlreiche Tanzpaare tummelten sich auf und vor der Bühne.

Mit dem Veranstaltungsreigen lässt die Baden-Baden Events GmbH in Kooperation mit dem hiesigen Verein Tango Cariño eine alte Tradition wieder aufleben, denn schon in früheren Jahren wurde vor der Konzertmuschel unter freiem Himmel Tango getanzt. Wobei es ganz unterschiedliche Stile gibt, vom klassischen Tango, der Nostalgie und Leidenschaft verkörpert, über den romantischen und sehnsüchtigen "Vals" bis zur puren Lebensfreude; der Milonga. Der Name kommt aus dem afrikanischen und bedeutet wörtlich übersetzt Klatsch und Tratsch, wie die charismatische Maria Wairich von Tango Cariño den zahlreichen Zuschauern erläuterte. Wohl deshalb erinnert er ein wenig an das Aufstampfen bei Stammestänzen, wenn auch ungleich eleganter und formvollendeter. Nicht umsonst hat sich der Verein den Namen Cariño gegeben, der übersetzt "Schätzchen" bedeutet: Begegnen sich doch beim Tango zwei Herzen, die sich einander öffnen, Umarmungen werden gegeben und genommen, die Hinwendung zueinander ist auch für die Zuschauer intensiv spürbar. Diese dürfen sich sehr schnell selbst mit einbringen. Außerplanmäßig startete die Milonga mit einem kleinen Einführungskurs von Maximiliano Diaz Yahnel aus Buenos Aires, der für diesen Abend eigens den Geburtstagsbesuch bei einem Freund in Bremen unterbrochen hatte und am anderen Morgen wieder in den Norden jettete.

Noch vier weitere Veranstaltungen

Der Profi schlug sofort eine Brücke zu den zahlreichen Tanzpaaren in der Konzertmuschel und brachte auch gleich die einzige eiserne Regel der Milongas zur Anwendung: Nach der Tanzrunde führt der Partner die Dame zurück zu ihrem Platz und sie entscheidet, ob sie mit ihm weitertanzen, pausieren oder einen Partnerwechsel vornehmen möchte. Wie bei den Trainingsabenden von Tango Cariño wurde der obligatorische Partnerwechsel auch hier häufig praktiziert, um sich nicht zu sehr an einen individuellen Tanzstil zu gewöhnen.

Nach der vollbrachten Übungsstunde klärte Maria Wairich Tanzpaare und Besucher charmant darüber auf, dass die Milonga ein "irdischer" und somit bodenständiger Tanz sei und deshalb der verlockende Tanzboden vor der Konzertmuschel genutzt werden sollte. Offensichtlich keineswegs irritiert durch die vielen Zuschauer nutzten immer mehr Paare das Areal, wobei das Vergnügen zur DJ-Musik zugunsten der Anwohner bis 23 Uhr begrenzt war - da geht es normalerweise erst los für die echten Tangueros. Die Tangopaare seien laut der blumigen Erläuterung Wairichs jedes wie ein Tropfen im Meer, ganz individuell und dennoch blieben alle miteinander verbunden. Wie Tangotanzen auf Profiebene aussieht, davon konnten sich die Besucher bei einbrechender Dunkelheit ein Bild machen. Maximiliano Diaz Yahnel und Maria Wairich zelebrierten vor großer Zuschauerkulisse im oberen Areal des Kurgartens diesen Sehnsuchtstanz in Vollendung, erst den Tango, dann einen zauberhaften Vals und die vor Lebenslust sprühende Milonga.

Noch bis 19. August können Interessierte an jedem Freitag und Samstag bei freiem Eintritt an der Milonga teilnehmen, gutes Wetter voraus gesetzt.