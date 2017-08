Erstmals feierlicher Einzug der teilnehmenden Vereine

Sinzheim - Vier Bühnen, fünf neue Attraktionen und ein rund 30 Seiten starkes Programmheft - die Vorbereitungen für das Kartunger Straßenfest am 26. und 27. August laufen auf Hochtouren. Bei einer Programmvorstellung zur 39. Auflage des Straßenfestes empfahl sich die Garde der Ehrenseeräuber als kompetente Gastgeber, um auf dem Straßenfest für jeden Geschmack etwas zu bieten.

So wird das Fest am Samstag, 26. August, punkt 17Uhr erstmals mit einem großen Einzug der teilnehmenden Kartunger Vereine eröffnet. Der Einzug, an dem die Festwirte teilnehmen und bei dem die Vereinsvertreter in ihrer typischen Vereinstracht zu sehen sein werden, soll laut Jörg Wörther, dem Geschäftsführer des "Kartunger Straßenfestes", dem Großereignis zusätzlich eine feierliche Note verleihen. Angeführt wird der Zug von den schmetternden Fanfaren des Fanfarenzuges "Windeck" Bühl. Der Empfang der Ehrengäste erfolgt anschließend.

Großen Raum wird danach die Ehrung des "goldenen Seeräubers" sowie die Ernennung der Ehrenseeräuber einnehmen. In den erlauchten Kreis der Ehrenseeräuber werden Personen aufgenommen, die sich über viele Jahre durch ihren aktiven Einsatz für das Straßenfest verdient gemacht haben. Vor dem Ehrungszeremoniell wird die Tanzgarde des Narrenclubs (KNC) die Gäste mit einem Showtanz auf das Fest einstimmen. Daraufhin ist Bürgermeister Erik Ernst gefordert, denn er wird das Fass mit dem Festbier anstechen.

Abends, nach Einbruch der Dunkelheit, wird die rund 500Meter lange Festmeile in der Duttenhurster Straße in ein einmaliges Lichtmeer getaucht, bei dem die Giebel der Häuser angestrahlt und die Vorgärten mit flackernden Lichtern ausgestattet werden. "Dies ist ein Markenzeichen unseres Straßenfestes", sagt Wörther.

Der zweite Festtag am Sonntag, 27. August, beginnt um elf Uhr mit einem umfangreichen Kinder- und Familienprogramm - ebenfalls ein neuer Programmpunkt. Dabei werden ein Spielmobil und ein Zauberer die kleinen Besucher dazu einladen, mitzumachen. Zeitgleich wird in der benachbarten Kartunger Straße ein "großer Trödel- und Kunsthandwerkermarkt" eröffnet. Wörther berichtet aus den vergangenen Jahren, dass der Markt vom Publikum stets gut angenommen worden sei. Ab Sonntagmittag beginnt dann auf zwei verschiedenen Bühnen ein "Blech- und Polka-Festival". Erstmals konnten die Veranstalter die renommierten Schlossberg-Musikanten aus Gernsbach gewinnen. Die Profi-Musiker aus dem Murgtal sind in der Region für ihre erlesene, aber schmissige Unterhaltungsmusik bestens bekannt. Eine weitere Blechbläser-Band (Flaraclara Blech & Wo), die ebenso neu gewonnen werden konnte, unterhält die Gäste auf der Bühne 1 an der Verzweigung Duttenhurster Straße/Kartunger Straße.

Kulinarisch wird den Gästen eine internationale, aber auch heimische Küche geboten. Die verschiedenen Vereine, darunter der KNC, der Männergesangverein "Sängerlust" und der Radsportverein "Edelweiß", bewirten an über 50Ständen in den Höfen die Besucher. Der Erlös des Straßenfestes, das laut Rolf Peter, dem Sprecher Dorfgemeinschaft Kartung, eines der "größten Straßenfeste im mittelbadischen Raum" darstellt, kommt der Dorfverschönerung zugute. Seit 39 Jahren steht der gemeinschaftliche Gedanke im Zentrum und hat dazu geführt, dass der Ort durch zahlreiche gestalterische Maßnahmen heute einem Kleinod gleicht.