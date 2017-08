Eintägiger Ausflug in die Natur

Baden-Baden - Feucht und dampfig ist der Waldboden auf dem Pfad zum Neuweierer Binzengrund. Der nächtliche Regen hat die schwüle Luft gereinigt. Diese Naturatmosphäre ist zu Ferienbeginn für einen Tag lang das Ausflugsziel einiger Mütter mit ihren Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren.

Hier an der Binzengrundhütte finden Mütter und Kinder aus dem südlichen Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden abseits vom Alltag Erholung. Möglich macht dies ein Ferienworkshop, der von den beiden Sozialarbeiterinnen Franziska Gassenschmidt und Maria Wairich geleitet wird.

Beide arbeiten beim katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit, genannt In Via, der Erzdiözese Freiburg. Eine Außenstelle von In Via befindet sich in der Kurstadt, wo sich wöchentlich - immer mittwochs - alleinerziehende Mütter treffen, um bei dem Hilfsangebot "Gestärkt in den Alltag" (GinA) Erziehungskompetenzen zu erwerben. Das Projekt gibt es seit 2015 und wird inzwischen von der ARD-Fernseh-Lotterie unterstützt.

Für den eintägigen Ausflug in die Natur haben Gassenschmidt und Wairich die Naturpädagogin Uta Rauschenbach engagiert, die spielerisch die Teilnehmer an die Natur heranführt. Eine Vorstellungsrunde, bei der jedes Kind ein heimisches Tier vorstellt, vertieft die anfänglich geknüpften Kontakte der Anwesenden untereinander. "Die Teilnehmer haben meistens über Mund-zu-Mundpropaganda den Weg zum Hilfsangebot von In Via gefunden", weiß Gassenschmidt.

Jeder bringt etwas zum Picknick mit

Anschließend erhalten die Frauen und Kinder von der Naturpädagogin die Aufgabe, "Schätze" zu sammeln. Klebrig und lang soll das Material aus der Natur sein, das beispielsweise der achtjährige Sabrudin mit seiner Mama finden muss. Am Ende der gemeinsamen Suche zieht er den dünnen Ast einer Tanne aus dem Gebüsch hervor, dessen Zweige mit Harz verklebt sind. Einige Ausflügler entdecken Müll, Gummi, Papier und eine Blechdose. "Wie kommen die leeren Häuschen der Weinbergschnecken hierher?", fragt sich Celina, die mit ihrer Tochter hier ist. Die beiden wissen nicht, ob sie gerade Müll oder Naturmaterialien in den Händen halten.

In einem weiteren Schritt gilt es, die Kreativität zu fördern. Es sollen mit den Materialien Bilder gelegt werden. Manche kuriosen Ergebnisse belustigen die Gäste - Gelächter. Während die Kinder in dem von Felsen umgebenen Gelände eifrig herumflitzen, decken die Erwachsenen inzwischen die Tische neben der Hütte. Jeder hat für das gemeinsame Picknick etwas mitgebracht. Rasch gelingt es den Frauen, die Kohle an der Grillstelle zum Glühen zu bringen, um darauf zu grillen. Ein schöner Tag neigt sich langsam dem Ende zu.