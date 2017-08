Packendes Schachtennis-Finalspiel

Moskau

Moskau

Verwirrung um Guerreiro Moskau (dpa) - Portugals Nationalspieler Raphael Guerreiro (Foto: AP) wird wegen einer Knöchelverletzung für den Rest des Confed Cups ausfallen, Borussia Dortmund aber nicht so lange fehlen, wie befürchtet. Er gab an, dass er sich schon seit drei Monaten eine Fraktur am Knöchel zuzog.

Köln

Köln

Boll und Ovtcharov weiter Köln (red) - Auf Tischtennis-Altstar Timo Boll und seinen chinesischen Doppelpartner Ma Long wartet bei der WM ein besonderer Leckerbissen: das chinesische Top-Duo Fan Zhedong und Xu Xin. Im Einzel zogen derweil Boll und Dimitrij Ovtcharov in die nächste Runde ein (Foto: dpa).