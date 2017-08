Stadt ist stolz auf ihre fliegende Kamera

Baden-Baden - Die Stadt Baden-Baden verfügt seit wenigen Monaten über eine eigene "Luftüberwachung". Dabei handelt es sich um eine Vermessungsdrohne namens "Albris", die ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bereits bewiesen hat.

Wenn die vier Propeller den rund 1,8 Kilogramm schweren Quadrocopter in wenigen Sekunden bis auf eine Höhe von 100 Metern bringen, dann klingt das allenfalls wie das Brummen eines verärgerten Bienenschwarms. Dies demonstrierte das städtische Fachgebiet Vermessung und Geoinformation gestern bei einer Präsentation des Fluggeräts im Aumattstadion. Dabei wurde auch deutlich, dass die Vermessungsexperten großen Spaß am Umgang mit dem neuen Kollegen "Albris" haben.

Diese Freude ließ auch Bürgermeister Alexander Uhlig erkennen, der seinen Stolz darüber zum Ausdruck brachte, dass Baden-Baden die erste Stadt mit eigenem Vermessungsamt sei, die eine solche Drohne zum Einsatz bringe. Sie ermögliche die Anfertigung von Fotos, die man brauche für Überplanungen beziehungsweise Bauvorhaben.

Der Quadrocopter mit seinen vier Motoren ist in der Lage, maximal 22 Minuten in der Luft zu bleiben, er darf dabei die Höhe von 100 Metern nicht überschreiten. In der Regel, so erklärte gestern "Drohnenpilot" Thomas Mauer vom Vermessungsamt, werde das Gerät nicht von Hand gesteuert, sondern folge einem vorher einprogrammierten Kurs.

Auf einem Bildschirm sieht man das jeweilige Bild der hoch auflösenden Hauptkamera und kann so auch den Flug genau überwachen. Dabei muss die Drohne aber auch im amtlichen Einsatz für die Kommune stets in Sichtweite bleiben.

Auch Wärmestrahlung wird gemessen

Der Quadrocopter ist mit mehreren Kameras ausgestattet, die nicht nur normale Bilder liefern, sondern auch thermographische Aufnahmen ermöglichen, die unterschiedliche Wärmeausstrahlungen dokumentieren. Hinzu kommen noch Ultraschallsensoren, die vor allem den Abstand zum Boden messen.

Mit diesen Apparaturen kann die Drohne Daten liefern, aus denen sich ein fotorealistisches 3-D-Modell der untersuchten Landschaft oder eines Gebäudes ergeben. Anwendungsmöglichkeiten sind zum Beispiel Analysen der Flächennutzung, Objektinspektionen, Bauüberwachungen sowie Detailaufnahmen für Denkmalschutz und Restaurierungsplanungen.

In der Kurstadt kam die Drohne zum Beispiel bei der Vermessung des neuen Weges zwischen Forstamt und Geroldsauer Mühle zum Einsatz, wodurch vor allem das Volumen der aufzutragenden Massen berechnet werden konnte. Geflogen wurde auch über das Richard-Wagner-Gymnasium, um unter anderem das Ausmaß diverser Fassadenflächen zu bestimmen. Dies dient zur Vorbereitung anstehender Sanierungsarbeiten.

Über der Deponie Tiefloch kreiste der fliegende Beobachter ebenfalls. Mit seinen Daten lässt sich berechnen, wie viel Material in einem bestimmten Zeitraum in der Deponie eingebaut wurde. Ebenso kann man ihn zur Vegetationskontrolle verwenden. So stieg die Drohne im Waldgebiet der Geggenau auf, um den Zustand von einzelnen Bäumen festzustellen.

Die Vermessungsbehörde informiert vor jedem Start der rund 24000 Euro teuren Drohne darüber auch die Polizei, die dann eventuell besorgten Anrufern mitteilen kann, dass das brummende Objekt am Himmel im Auftrag der Stadtverwaltung unterwegs ist.