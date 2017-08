Jüngster Kleingärtner der Stadt ist im Tiergarten aktiv

Baden-Baden - In seiner Zielstrebigkeit zeigt Jonathan Haus eine Hartnäckigkeit und Stringenz, hinter der man nicht unbedingt einen 14-Jährigen vermutet. Er ist der jüngste Pächter einer Parzelle in der Kleingartengruppe Tiergarten, und dort ist man mächtig stolz auf ihn.

Sein Weg war dem Junggärtner fast schon in die Wiege gelegt. In St. Georgen im Schwarzwald aufgewachsen, bezeichnet er sich selbst als "Dorfkind". Will heißen, schon als kleiner Steppke half er voller Eifer im Garten der Oma, mit fünf Jahren wollte er bereits ein eigenes kleines Gewächshaus betreuen. Sämtliche Blumentöpfe wurden von ihm für seine Züchtungen beschlagnahmt, und hinter dem Haus legte er sich bald darauf ein Beet an.

Nach dem Umzug in die Kurstadt unterstützen seine Eltern seinen Geburtstagswunsch nach einem eigenen Schrebergarten und wurden in der Anlage Tiergarten fündig, in völliger Ruhe inmitten der Natur. Unterschreiben mussten zwar seine Eltern für ihn, da er noch nicht geschäftsfähig ist, doch der Garten ist auf Jonathans Namen eingetragen.

Der Vorsitzende der Kleingartengruppe, Dieter Frey, unterstützte den sehnlichen Wunsch des Jungen gerne, ging er doch mit der beiderseits jederzeit möglichen Kündigung innerhalb des ersten Jahres keinerlei Risiko ein. Heute ist die ganze Kleingartengruppe mächtig stolz auf ihr jüngstes Mitglied, schließlich zeigt Jonathan ein sehr beachtliches Engagement. Inzwischen beackert er seinen Garten seit gut einem Jahr mit unermüdlichem Eifer, obwohl ihm gerade zu Anfang einiges abverlangt wurde. Die Parzelle war zuvor ein Dreiviertel Jahr brachgelegen und wies entsprechend jede Menge Wildwuchs auf. Doch Jonathan hat den Ehrgeiz, seinen Garten zum größten Teil ganz allein zu bewirtschaften, auch wenn inzwischen sein neunjähriger Bruder Tiziano ebenfalls auf den Geschmack gekommen ist und hilft - zum Beispiel beim Schneckensammeln.

Denn dass er kein Gift in seinem Garten versprüht, ist für den Junggärtner eine Selbstverständlichkeit. Schädlinge bekämpft er auf biologische Art oder mit List, etwa durch Kleberinge an den Bäumen. Neben dem übernommenen Pfirsich- und Apfelbaum pflanzte er Aprikosen-, Kirschen- und Feigenbäume, selbst eine Weinrebe nennt er sein eigen.

Der ungeschriebenen Vorgabe des Kleingartenvereins, "je mehr Gemüse desto besser", kommt er locker nach. Bei Jonathan gedeiht der Salat ebenso prächtig wie Tomaten, diverse Kohlsorten, Brokkoli, Radieschen, Karotten, Erbsen, Kürbisse, Rote Bete oder Knoblauch. Mit Unmengen von Erdbeeren und Himbeeren deckte er die Familie - fast alle Vegetarier - ein. Doch der junge Mann gibt seine Ernte nicht einfach bei Muttern ab: Die Marmelade kocht er selbst ein.

Dafür akzeptieren seine Eltern Ines Haus und Carmelo Manesco auch schmunzelnd, dass in ihrer Wohnung in der Lange Straße jedes Fensterbrett komplett belegt ist mit Jonathans Zöglingen und Kulturen zum Experimentieren. Rund acht Stunden pro Woche arbeitet er in seinem Garten, und der Papa zieht diese Freizeitbeschäftigung seines Sohnes dem Abhängen vor dem Computer bei weitem vor.

Über seinen Berufswunsch ist sich der zielstrebige junge Mann natürlich auch längst im Klaren. Er will Agrarwissenschaftler werden, in die Forschung gehen und Kulturen in ihrer Reaktion auf diverse biologische Düngemittel austesten. Nicht um kommerzielle Erträge zu steigern, sondern um neue Wege zu finden.