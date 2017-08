Wie das Wasser in den Wasserhahn kam

Baden-Baden - Wir drehen den Hahn auf und schon fließt es - Wasser. Doch so selbstverständlich, wie diese Tatsache heute erscheint, war sie längst nicht immer. Noch vor rund 150 Jahren sah die Situation in der Kurstadt ganz anders aus. Damals steckte die zentrale Wasserversorgung noch nicht einmal in den Kinderschuhen, sonder lag sozusagen noch in der Wiege. Seitdem hat sich viel getan, um die 54000 Einwohner Baden-Badens mit Wasser aus dem Hahn im Eigenheim zu versorgen. In einer losen Folge wirft das BT zusammen mit den Stadtwerken einen Blick hinter die Kulissen der Wasserversorgung.

Der erste Teil beschäftigt sich heute mit deren Geschichte. Die beginnt in den 1860er Jahren. Denn den Schilderungen des ehemaligen Leiters der Baden-Badener Stadtwerke Rainer Pahl (bis April 2017) zufolge, wird anno 1860 die erste kommerzielle Wasserversorgung mit der Gründung einer Aktiengesellschaft in die Wege geleitet. Sie fasst erstmals Quellen an den Talrändern ein und leitet das dort gesammelte Wasser mit Leitungen aus Holz in die Stadt an all diejenigen, die Kauf- oder Mietverträge für Brunnenröhren unterzeichnet haben. Zuvor hatte es lediglich Brunnen gegeben, aus denen die Einwohner mit Eimern und Kannen das Wasser schöpfen konnten.

Doch, so heißt es damals in der Zeitung, weder Menge noch Güte der neuen Wasserversorgung waren ausreichend. Und so kauft die Stadt die Anteile der AG 1869 zurück und beauftragt einen Freiburger Ingenieur mit der Planung einer umfassenden Quellwasserversorgung. Doch ehe die damals angestoßenen Planungen in die Tat umgesetzt werden können, geht viel Zeit ins Land. Erst am 16. April 1877 erhielt Ingenieur Otto Lueger den Auftrag, Quellwasserstollen, Quellfassungen, Unterbrecherschächte und ein mehrere Kilometer langes Leitungsnetz zu errichten - Kostenpunkt: 711477, 73 Mark (zum Vergleich: Ein Arbeiter verdiente damals am Tag durchschnittlich zwei Mark). Das neue System liefert dafür aber bereits am 11. Juli 1878 erstmals Quellwasser vom Gebiet um die Scherrhalde.

Bei der feierlichen Eröffnung des Netzes drei Tage später können "die freudig überraschten Einwohner aus etwa 100 Hydranten, die man in der ganzen Stadt zur vorbeugenden Sicherung gegen Feuersgefahr - systematisch verteilt hatte, (...) mit gewaltigem Druck das Wasser in kirchturmhohen Strahlen mit Wucht entsteigen sehen", schildert die Zeitung die Ereignisse. Dieses Datum dränge sich somit auch am ehesten als Fixpunkt für den Beginn der städtischen Trinkwasserversorgung auf, resümiert Christian Fäßler vom Baden-Badener Stadtarchiv.

Bereits um 1900 muss das Versorgungssystem deutlich erweitert werden, wie Pahl schildert, und da 1911 keine weiteren Quellen zur Verfügung stehen, rückt erstmals die Entnahme von Grundwasser in den Fokus. Und so wird 1915 das erste Grundwasserwerk bei Sandweier im Oberwald in Betrieb genommen. 1921 ist das Netz bereits so weit ausgebaut, dass in der Kurstadt 2248 Wasserzähler installiert sind.

Dennoch war es infolge des Ersten Weltkriegs nötig geworden, die Versorgungs- und Verkehrsbetriebe wieder in eine Aktiengesellschaft zu überführen, an der sich das Land zu 49Prozent beteiligt. Denn nur so kann Baden-Baden seine Kreditwürdigkeit wahren und damit in den Nachkriegswirren eine Zahlungsunfähigkeit verhindern, zitiert Pahl in seinem Buch über die Geschichte der Stadtwerke einen früheren Bericht. Heute gehören die Stadtwerke wieder zu 100 Prozent der Stadt, nachdem sie in den 1930er Jahren zum Eigenbetrieb umgewandelt wurden.

Der Zweite Weltkrieg bringt für Baden-Baden zwar keine größeren Schäden, aber aufgrund der Geldknappheit in den 1920er Jahren ist das Versorgungssystem immer noch auf dem Stand des Ersten Weltkriegs und muss laut Pahl dringend erneuert werden; zumal durch die französischen Besatzer und die Bevölkerungszunahme deutlich größere Mengen an Wasser benötigt werden. So wird der ein Bunker am Leisberg zum Wasserreservoir umfunktioniert, der Tannenwegbehälter gebaut und der Annabergbehälter (Bau 1912) anno 1957 erweitert. 1975 erfolgt der Bau der Zentralwasserversorgung im Rebland einschließlich Haupt- und Zwischenpumpwerken sowie Behältern. In den 1980er Jahren wird unter anderem das Grundwasserförderwerk in Sandweier erneuert; 1992 folgt die Wasseraufbereitungsanlage Schmalbach.