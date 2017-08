Neues Leben für Uwe Abendschön

Baden-Baden - "In puncto Chirurgie spielen wir in der Champions League", zeigt sich Professor Lars Fischer selbstbewusst. "Auf diesem Gebiet grenzen wir nah an die Maximalversorgung", wagt der neue Chefarzt der Chirurgie am Klinikum Mittelbaden den Vergleich mit Unikliniken wie etwa der in Heidelberg. Von dort ließ man ihn nur ungern nach Baden-Baden ziehen.

Kaum in Baden-Baden angekommen, hat der Arzt bereits mit mehreren spektakulären Operationen auf sich aufmerksam gemacht, und bei diesem Pressegespräch sitzt der Patient, dem die Kunst des Chirurgen ein neues Leben schenkte, gleich neben ihm. Uwe Abendschön (56) litt an einem bösartigen Tumor der Speiseröhre und ist nach der Operation, einer laparoskopischen (Schlüssellochoperation) Ösophagusresektion, schon wieder so fit, dass er nach wenigen Krankenhausaufenthaltstagen nach Hause entlassen werden konnte und sich nur noch zu Nachsorgeterminen in der Klinik Balg einfinden wird.

Der sperrige medizinische Begriff besagt, dass bei Uwe Abendschön neben dem Tumor ein Teil der Speiseröhre, angrenzende Lymphknoten und ein Teil des Magens entfernt wurden. Dieser Eingriff war seine einzige Chance, betont der Mediziner; doch im Gegensatz zur herkömmlichen Methode, die mit großen Schnitten auf Bauch und Rücken verbunden ist, sind bei diesem Patienten nur kleine Narben Zeugnisse einer sechsstündigen, minimalinvasiv durchgeführten Operation. An seiner früheren Wirkungsstätte in Heidelberg hat ein Ärzteteam um Professor Fischer diese OP bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt; in Baden-Baden war es das erste Mal.

Seine Beschwerden hätten im März dieses Jahres mit Druckempfindlichkeit begonnen, erinnert sich der Patient. Der radiologische Befund wurde vom Hausarzt treffsicher diagnostiziert, die Einweisung in die Klinik Balg erfolgte umgehend. Der Operation gingen nach Besprechung im "Tumorboard" - dort sind alle für den Fall relevanten Ärzte vertreten - vier Zyklen Chemotherapie voraus, mit dem Ziel, im Vorfeld bereits den Tumor zu verkleinern und möglichst viele Krebszellen zu vernichten sowie deren Streuung zu vermeiden. Doch Professor Fischer, der Viszeralchirurg, nimmt die Anerkennung für den spektakulären Eingriff, dessen Schwierigkeitsgrad lediglich durch den einer Leber-Transplantation übertroffen werde, nicht für sich allein in Anspruch. Wie er bereits bei seiner Antrittsrede betont hatte, und wie es auch in anderen Zentren des Klinikums praktiziert wird, setzt er auf kooperative Kompetenz der Kollegen, und legt im Dialog des "Tumor-Boards" die optimale Vorgehensweise fest.

Bei "Operation Abendschön" arbeitete er mit dem Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin, Thomas Iber, und dem Chefarzt der Thoraxchirurgie, Heribert Ortlieb, zusammen. Stolz können sie auf das Ergebnis sein, das sich in Person des genesenden Uwe Abendschön vorstellt. Einen Termin mit der Ernährungsberaterin hat er schon wahrgenommen, denn in den nächsten Wochen muss er ein neues Essverhalten trainieren.

Im Konsilium des "Tumor-Boards" fällt später die Entscheidung einer eventuellen weiteren Chemotherapie, um Rückfälle auszuschließen. Die Aussicht missfällt dem Patienten lediglich im Hinblick auf den temporären Verlust seiner Haarpracht. Ansonsten wartet er voll Vertrauen das Ergebnis ab. "Ich fühlte mich schon im Vorgespräch hier in Balg sehr aufgehoben, und meiner Frau erging es ebenso", unterstreicht er das gute Gefühl, sein Leben in kompetente Hände gelegt zu haben.