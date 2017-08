Forstbehörde will Defizite im Wegenetz beseitigen Baden-Baden (hez) - Das kurstädtische Forstamt hat jetzt die grundlegenden Eckpunkte einer Neubeschilderung der Baden-Badener Wanderwege festgelegt. Die Umsetzung des Konzepts soll bis zum kommenden Frühjahr in Angriff genommen werden. Dies sagte Amtsleiter Thomas Hauck gestern im Rahmen einer Presserundfahrt seiner Behörde. (hez) - Das kurstädtische Forstamt hat jetzt die grundlegenden Eckpunkte einer Neubeschilderung der Baden-Badener Wanderwege festgelegt. Die Umsetzung des Konzepts soll bis zum kommenden Frühjahr in Angriff genommen werden. Dies sagte Amtsleiter Thomas Hauck gestern im Rahmen einer Presserundfahrt seiner Behörde. Neben der Anpassung der Beschilderung an das schwarzwaldweite Markierungssystem steht die Beseitigung von Defiziten des Baden-Badener Wegenetzes im Mittelpunkt. Dies beinhaltet nach Aussage von Johannes Ebert vom Forstamt zum Beispiel die Entflechtung von Wegen (Trennung von Fußgängern und Mountainbike-Fahrern), deren Verlegung und die Schließung von Lücken. Insgesamt werde sich bei der Realisierung dieses mit dem Schwarzwaldverein abgesprochenen Konzepts das hiesige Wegenetz vergrößern. Die Wegweisung soll sich an dem im Schwarzwald verbreiteten Zielfahnensystem orientieren, bei dem zum Beispiel an einer Stange zahlreiche Richtungsweiser angebracht sind. Laut Hauck werden allerdings nicht mehr als zwei bis drei Schilder in eine Richtung zeigen, um Verwirrung zu vermeiden. Die für Baden-Baden typischen Holztafeln und Steinwegweiser will man erhalten. Bei den neu ausgewiesenen Wegen soll darauf geachtet werden, interessante Fußwegverbindungen von der Stadt in die umgebenden Wälder zu markieren. Vorgesehen ist auch ein durchgehender Wanderweg auf der Sonnenseite des Tals von Oos bis in die Kernstadt. Ein anderer neuer Wanderweg soll von Oos über Haueneberstein nach Kuppenheim führen. Wichtige Änderungen gibt es teilweise am Panoramaweg, der künftig vom Tiergarten über den Rosenneuheitengarten zur Stourdzakapelle, zum Kurhaus und dann über Strohhütte und Sophienruhe hinauf zum Battert führen soll. In der Kernstadt führt künftig ein markierter Weg vom Kurhaus über das Paradies zum Merkur. Im Rebland wird ein Weg von Steinbach zur Yburg gekennzeichnet. Integriert in das Wegenetz wird außerdem auch eine Verbindung über den Hardberg, die eine Hardberg-Kellersbild-Runde ermöglicht, die dann nicht mehr nur Insidern zur Verfügung steht. Beim neuen Beschilderungskonzept hat man auch diejenigen Baden-Baden-Gäste im Blick, die ohne großes Wanderkartenstudium und ohne GPS-Unterstützung einen kleinen Ausflug zu Fuß unternehmen wollen. Dafür werden 15 kleinere Rundwanderwege ausgewiesen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Regeln an Badeseen Rastatt (red) - Die Rastatter Badestellen und Badeseen laden in den Sommermonaten zahlreiche Besucher zum Badevergnügen ein. Damit das auch so bleibt und alle Badegäste gleichermaßen ihren Aufenthalt genießen können, gelten dort besondere Regeln (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - Die Rastatter Badestellen und Badeseen laden in den Sommermonaten zahlreiche Besucher zum Badevergnügen ein. Damit das auch so bleibt und alle Badegäste gleichermaßen ihren Aufenthalt genießen können, gelten dort besondere Regeln (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr