Sperrung wegen Fällarbeiten Baden-Baden (hez) - Ein bei Spaziergängern und Mountainbikern beliebtes Naherholungsgebiet im Südwesten der Kurstadt - der Bereich Korbmattfelsen/Batscharihütte - muss für einige Wochen gesperrt werden. Das Forstamt will hier Bäume fällen. (hez) - Ein bei Spaziergängern und Mountainbikern beliebtes Naherholungsgebiet im Südwesten der Kurstadt - der Bereich Korbmattfelsen/Batscharihütte - muss für einige Wochen gesperrt werden. Das Forstamt will hier Bäume fällen. In diesem Waldbereich steht nach den Angaben von Robert Lang, stellvertretender Forstamtsleiter, eine "normale Durchforstung" an, bei der man rund 1200 Festmeter Holz ernten will - dabei handelt es sich vor allem um Nadelbäume. Wegen der Steilheit des Korbmattenkopfs muss bei diesen Arbeiten ein Steilkran zum Einsatz kommen. Ein mehrere hundert Meter langes Seil wird daher über den gesamten Steilhang des Bergs gespannt. Während der Arbeiten, die voraussichtlich Mitte August beginnen, darf das Waldgebiet aufgrund der Gefahren nicht betreten werden. Die Sperrung betrifft mehrere markierte Wander- und Mountainbikewege - und damit auch den Panorama-Rundweg, den Korbmattfelsen-Rundweg und den Beutig-Rundweg. Für den Panoramaweg und die Mountainbike-Wege will das Forstamt großräumigere Umleitungen ausschildern, an den Zugängen zum Waldgebiet werden Hinweise angebracht. Die Arbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen werden. Gegebenenfalls werden einzelne Wegabschnitte schon früher freigegeben.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben