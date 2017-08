Abendspaziergang mit dem Chörle

Baden-Baden - Zu einem besonderen Abendspaziergang hatte der Hauenebersteiner Frauenchor Chörle eingeladen. An markanten Stationen erfuhren die Spaziergänger allerhand Wissenswertes über Geschichte und Begebenheiten vor Ort. Der Frauenchor bereicherte mit passenden Liedvorträgen diesen außergewöhnlichen Spaziergang. Für die einzelnen Stationen hatte der Frauenchor die passenden Lieder im Repertoire. Chorleiterin Wilma Koch erinnerte an so manche Anekdoten, die sich in der Eberbachgemeinde zugetragen haben sollen. Auch erfuhr man viel Interessantes über die Ortsgeschichte.

Den Auftakt bildete der Besuch der 1799 erbauten Pfarrkirche. An Pfingsten 1800 wurde der erste Gottesdienst darin gefeiert. Der barocke Hochaltar und die beiden Seitenaltäre einschließlich einiger Heiligenfiguren stammen aus der ehemaligen Jesuitenkirche in Ettlingen.

Geweiht ist das Gotteshaus dem Heiligen Bartholomäus, dessen Patrozinium am 24. August gefeiert wird. Früher sei an diesem Tag die Kirche mit roten Gladiolen geschmückt gewesen, erinnerte sich Wilma Koch. Auch wurde an diesem Tag immer das Zwetschenkuchenfest gefeiert. Der Frauenchor sang bei der Madonna das Lied von der Gnadenmutter von Haueneberstein, das die Chorleiterin nach einem Gebet vertont hat.

Die Marienstatue ist ein Werk echter Volkskunst und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das Kleinod stand ursprünglich im Weiler Nothausen, war Jahrzehnte lang auf dem Kirchenspeicher verschollen, führte dann ein tristes Dasein in einer dunklen Ecke, bevor es vor einigen Jahren restauriert wurde und seinen jetzigen Platz in einer kleinen Marienkapelle beim Eingang zur Kirche erhielt.

Vor dem Pfarrhaus erzählte Wilma Koch einiges aus dem Leben des 1951 verstorbenen Pfarrers Heinrich Anselment. Er habe in der Nachkriegszeit eine große Flüchtlingsfamilie im Pfarrhaus aufgenommen und sei sogar mit dem Kinderwagen durch den Pfarrgarten spaziert, wusste Koch zu berichten. Sie und einige der Spaziergänger erinnerten sich jedoch noch gut daran, wie streng er im Religionsunterricht mit den Schülern umging.

"Die Eberschder seien schon immer etwas händelsüchtig gewesen", so Koch, die beim Wegkreuz an der Karlsruher Straße die Anekdote von einem Bürgermeister, der mit Sack und Pack die Gemeinde verlassen musste, erzählte. Mit dem Lied "Lang, lang ist's her" wurden Erinnerungen an die Schulzeit geweckt. Jede Menge Erlebnisse und Anekdoten wurden ausgetauscht. Die Lehrer seien nicht so zimperlich gewesen, es habe öfters "Hosenklopferles" oder "Tatzen" gegeben. Doch auch die Lehrer wurden geärgert. Mit dem Lied "Die Gedanken sind frei", wünschte der Frauenchor, dass jeder Mensch seine Meinung frei äußern kann und sich nicht von irgendwelchen Strömungen vereinnahmen lässt.

Letzte Station des abendlichen Rundgangs war das Flurdenkmal des heiligen Bartholomäus. Wahrscheinlich war Bartholomäus ein Beiname von Nathanael, der das Christentum nach Mesopotamien, Armenien und bis nach Indien gebracht hat, berichtete Koch. Er ist der Patron der Hirten und Bauern. Koch gab auch allerhand Wetterregeln zum Besten. Mit einem Lied zum heiligen Bartholomäus und der "Abendruhe" von W.A. Mozart beendete das Chörle den Abendspaziergang. Begleitet wurde der Frauenchor von Rainer Wagemann mit dem Akkordeon.

Nach den besinnlichen Liedern klang der Tag im Schützenhaus in Haueneberstein mit lustigen alten Wirtschaftsliedern aus. Diesen Brauch sollte man wieder aufleben lassen, wünschte sich Wilma Koch zum Schluss.