Stadt will Park-Chaos auf Wasserfallstraße stoppen

Baden-Baden (hez) - Zu den bei Gästen und Bürgern besonders beliebten Ausflugszielen der Kurstadt zählt die Wanderung auf dem Wasserfall-Rundweg im wildromantischen Grobbachtal - auch wenn zuweilen die Erwartungen mancher ausländischen Touristen hinsichtlich der Größe des Wasserfalls nicht hundertprozentig erfüllt werden. (hez) - Zu den bei Gästen und Bürgern besonders beliebten Ausflugszielen der Kurstadt zählt die Wanderung auf dem Wasserfall-Rundweg im wildromantischen Grobbachtal - auch wenn zuweilen die Erwartungen mancher ausländischen Touristen hinsichtlich der Größe des Wasserfalls nicht hundertprozentig erfüllt werden. Aber der "Geroldsauer Niagara" hat seine speziellen landschaftlichen Reize. Dies gilt ganz besonders in der Zeit von Anfang Mai bis Juni, wenn hunderte von blühenden Rhododendron-Büschen dem Wasserfall eine ganz besondere Note geben. Aber auch sonst ist der Ausflug ins schattige und kühle Grobbachtal gerade an sonnigen, heißen Tagen sehr reizvoll. Aber die hohe Frequentierung dieses Besuchermagneten hat auch seine Nachteile. So kommt es vor allem an Wochenenden häufig zu chaotischen Zuständen auf der Wasserfallstraße oberhalb des Grobbachs. Dort werden nämlich immer wieder Autos in größerer Zahl auf der Fahrbahn geparkt, so dass Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bei einem Notfall nicht mehr durchkommen. Diese Situation will man bei der Stadt nicht mehr länger hinnehmen. Bei einem Pressetermin informierte jetzt der stellvertretende Leiter des Forstamts, Robert Lang, dass nun im gesamten Fahrbahnbereich der Wasserfallstraße ein absolutes Halteverbot angeordnet wird. Die entsprechenden Schilder sollen in Kürze aufgestellt werden. Autofahrer können ihre Fahrzeuge auf den Parkplätzen am Beginn des Wasserfall-Rundwegs sowie oberhalb des Bütthofs abstellen - darauf wird auch auf Schildern hingewiesen. Außerdem können diverse Haltebuchten neben der Straße genutzt werden. Das Parken auf der Fahrbahn will man aber nicht mehr zulassen, dies soll der Gemeindevollzugsdienst auch genau überwachen.

