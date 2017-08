Nach der Heimkehr folgt das Fernweh

Baden-Baden - Moritz Dittrich hatte die Chance, mithilfe des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Deutschen Bundestags ein Jahr als "Botschafter" in den USA zu leben. Nun ist er in seine Heimat Neuweier zurückgekehrt. Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker berichtet er von seinen Erfahrungen.

Im Februar vergangenen Jahres war Dittrich vom Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker die freudige Botschaft überreicht worden, dass er sich gegen rund 30 Konkurrenten durchgesetzt habe.

Im August 2016 begann der damals 15-Jährige schließlich die große Reise. Es ging nach St. Louis in Missouri. Dort wurde der junge Mann herzlich von seiner jüdischen Gastfamilie aufgenommen. Zusammen mit seinem Gastbruder besuchte er eine riesige Highschool, die seinen Vorstellungen, die von Filmen geprägt waren, glich. Dort konnte Dittrich neben der Teilnahme an den üblichen Kursen wie Mathematik oder Spanisch auch außergewöhnliche Aktivitäten entfalten wie das Mitarbeiten an einer Schülerzeitung. Neben der Schule stand für Dittrich im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms auch ein Ausflug nach Washington an. Diese einwöchige Exkursion war eine tolle Erfahrung für ihn, um das politische System der USA aus der Nähe kennenzulernen. Moritz Dittrich hat dort mit dem Senator aus seinem Bundesstaat sprechen können, was für ihn eines der Highlights seines Austauschs darstellte. Aber auch das Surfen auf Hawaii oder Weihnachten bei 25 Grad bei den Gast-Großeltern in Georgia wird Dittrich nicht mehr vergessen.

Ebenfalls hatte Dittrich großes Glück, die Wahlen in den USA hautnah miterleben zu können. "Mit meiner Gastmutter zusammen durfte ich sogar mit in die Wahlkabine", sagte er voller Stolz. Auf die Frage, ob denn das Heimweh das Jahr über groß gewesen sei, antwortete sein Vater Michael Dittrich sofort, dass diese Frage eher den Eltern gestellt werden sollte. Für Moritz selbst ist es nun mehr Fernweh als Heimweh. Er hat in den USA ein neues Leben kennengelernt und schließlich auch eine neue Familie und Freunde dort gefunden. Aus diesem Grund möchte er auf jeden Fall noch einmal in die Vereinigten Staaten reisen. Ein Besuch seiner Gastfamilie in seiner badischen Heimat sei außerdem auch schon geplant.

Während seines Austauschjahres stand der junge Mann immer in Kontakt mit Kai Whittaker, der ihm diese Chance ermöglicht hatte. Moritz Dittrich betonte in dem Gespräch mit Whittaker, dass er ihm sehr dankbar sei. Im Oktober wird ein Nachtreffen für den inzwischen 16-Jährigen in Berlin stattfinden, bei dem er seine Erfahrungen mit anderen austauschen kann.

Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, sich für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestags zu interessieren. Bis zum 15. September haben Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren die Möglichkeit, sich für das Austauschprogramm zu bewerben. Auch für Auszubildende oder junge Berufstätige bestehe diese Chance, betonte Kai Whittaker. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet.

www.bundestag.de/ppp