Technik in der Therme: "Guter Stand" Baden-Baden (hol) - Wenn in der Caracalla-Therme mal eine Pumpe kaputtgeht, dann kann es bis zu sechs Wochen dauern, bis die davon abhängenden Fontänen und Sprudeldüsen wieder funktionieren. Die Ursache dafür ist die Tatsache, dass es sich bei den technischen Einrichtungen in der Regel um Spezialanfertigungen handelt. Dieser Tage ist eine defekte Pumpe ersetzt worden, die die Liegeplätze im Sprudelbecken mit Luft versorgte. Sie war seit etwa sechs Wochen außer Betrieb gewesen. Mehrere Stammgäste der Therme hatten sich darüber beim BT beschwert und nachgefragt, weshalb die Reparatur so lange dauere. Wie Betriebsleiter Konrad Lansche auf Nachfrage erklärte, handelt es sich bei den in der Therme eingesetzten Pumpen und Düsen in der Regel nicht um Produkte von der Stange. Wenn ein solches Gerät kaputtgehe, müsse es beim Hersteller bestellt und von diesem extra gebaut werden. "Das kann mal bis zu vier oder sechs Wochen dauern, wenn es eine Lieferverzögerung gibt", so Lansche. Einen ähnlichen Fall habe es vor einiger Zeit in einem anderen Becken gegeben. BT-Leser hatten argumentiert, dass man solche Pumpen doch auch auf Lager halten könnte, um schneller reagieren zu können, wenn es einen Defekt gibt. Das macht laut Lansche aber keinen Sinn. "Normalerweise halten solche Geräte zehn bis 15 Jahre. Eine Lagerhaltung über einen so langen Zeitraum ist aber schlecht, weil die Geräte, wenn sie lange gelagert werden, leiden." So würden beispielsweise Dichtungen während der Lagerzeit porös - "und dann bauen wir eine Pumpe ein, die schon von Beginn an defekt ist", sagt er. Der Darstellung eines Lesers, dass die Technik des Bades grundsätzlich veraltet sei und es deshalb viele Schäden gebe, widerspricht Lansche. "Vor drei, vier Jahren war das vielleicht so", sagt er. Seither sei aber viel passiert. In den vergangenen Jahren sei eine riesige Bugwelle von Missständen abgearbeitet worden. "Mittlerweile sind wir auf einem guten Stand." Nichtsdestotrotz könne es immer wieder auch mal Probleme geben. Lansche ermutigt die Gäste dazu, die Mitarbeiter und auch ihn persönlich auf solche Probleme anzusprechen. "Wir haben ein Beschwerdemanagementsystem, das sich diesen Themen annimmt", sagt er. Unter (07221)275940 könne man sich bei Problemen melden.

