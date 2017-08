"Mein Jugendorchester war immer mein Ein und Alles"

Baden-Baden - Freunde klassischer Musik in der Kurstadt haben am kommenden Sonntag gleich zwei Anlässe zum Feiern. Das für seine hochkarätigen Konzerte bekannte Jugendorchester Baden-Baden wurde vor 60 Jahren aus der Taufe gehoben. Und einer seiner Gründerväter Karl Nagel, der seit 54 Jahren dessen Dirigent ist, feiert am 13. August seinen 80. Geburtstag.

Gründe genug für ein Konzert, das im Weinbrennersaal des mit Stücken von Wenzel Pichl, Camille Saint-Saëns, Wolfgang Amadeus Mozart und George Gershwin mehrere musikalische Höhepunkte verspricht. Die Anfänge des Jugendorchesters gehen zurück auf das Jahr 1957. Nagel ist fast 20 Jahre alt, als er mit einigen Klassenkameraden am 17. Juni das Jugendorchester gründet. Zu diesem Zeitpunkt ist er Vollwaise. Sein Vater, Büchsenmachermeister Walther Nagel, war 1955 gestorben, seine Mutter zwei Jahre später im Januar 1957, Geschwister hat er keine. Das Orchester wird damals vielleicht sein Familienersatz. Mit dabei waren unter anderem die Geiger Dieter Baal und Uwe Blaurock sowie der Cellist Karl Holfelder. Die Leitung übernimmt Norbert Nohe, Karl Nagel spielt die erste Oboe, bis er im August 1963 Nohe als Dirigent ablöst.

Die Proben finden zunächst oft in Privaträumen statt, später stellt der Kurhausinspektor Räume im Kurhaus zur Verfügung: "Manchmal probten wir auch im Treppenhaus der Bel Etage", sagt Nagel im Gespräch mit dem BT.

Im Herbst 1958 eröffnen sich für ihn dann in beruflicher Hinsicht erste Perspektiven. Die Städtische Musikschule in Karlsruhe nimmt ihn als Dirigenten- und Oboe-Schüler an, nachdem er die Schulzeit am Gymnasium Hohenbaden abgeschlossen und im elterlichen Büchsenmacherbetrieb gearbeitet hatte. Im Zuge seiner Ausbildung kommt Nagel auch an die Camerata Akademica in Salzburg, wo er unter anderem Gastvorlesungen von Herbert von Karajan besucht. "Was der damals an Wesentlichem in einigen Sätzen vermittelte, war oft mehr, als andere in fünf Wochen zeigen konnten", sagt Nagel und erinnert sich, dass er vor Karajan einmal 40 Minuten lang die erste Sinfonie von Brahms dirigieren durfte, was ungewöhnlich war, weil eigentlich nur zehn Minuten pro Dirigentenschüler vorgesehen waren.

Wenn sich Nagel erinnert, denkt er oft an bestimmte Konzerte, sein Gedächtnis scheint eingeteilt in die Abfolge verschiedenster Aufführungen, die ihm noch nach Jahrzehnten gegenwärtig sind. Auch was bei seinem ersten Konzert als Dirigent Anfang November 1963 auf dem Programm stand, weiß er noch ganz genau. Gespielt wurden die Mozart-Sinfonie G-Moll, KV 183, das Violinenkonzert von Beethoven sowie die erste Sinfonie in D-Dur von Franz Schubert. Aber auch an den 13. August 1961 erinnert er sich noch deutlich. Damals, an seinem 24. Geburtstag, berichten die Hörfunknachrichten von "unheimlichen" Vorgängen in Berlin, wie Nagel formuliert. "Um die Mittagszeit wurde mitgeteilt, dass dort von DDR-Arbeitern eine Mauer gebaut wird."

In beruflicher Hinsicht ist das Jahr 1966 ein Schlüsseljahr für ihn. Damals muss er aus finanziellen Gründen sein Studium abbrechen und nimmt am Theater in Mainz eine Ballettkorrepetitorenstelle an. Am 1.September 1970 wird er Geschäftsführer des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn, mit dem er Konzerte mit zahlreichen Weltstars wie James Galway, Justus Frantz und Anne-Sophie Mutter organisiert, um nur einige zu nennen.

Die Arbeit mit dem Jugendorchester habe auch in den Zeiten seiner Berufstätigkeit nie gelitten, betont Nagel. "Wenn wir freitagabends in Köln waren, fuhr ich mit dem Nachtzug nach Baden-Baden, um meine Proben zu machen. Am Mittag ging es dann beispielsweise nach Düsseldorf, wo das nächste Konzert war" sagt er. "Diese Spielchen machte ich die ganzen Jahre in ähnlicher Form und war immer topfit." Abwerbungsversuchen anderer Orchester habe er immer widerstanden, auch deshalb, weil er die Arbeit mit dem Jugendorchester mit seinen Aufgaben in Heilbronn immer sehr gut in Einklang bringen konnte. Irgendwo anders hingehen ging nicht, denn "mein Jugendorchester war immer mein Ein und Alles" betont er.

Das Konzert am Sonntag beginnt um 17 Uhr. Vorverkauf der Eintrittsprogramme bei der Buchhandlung Straß, (07221)24135. Karten im Kurhaus ab 16.15 Uhr.