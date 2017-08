Lebensraum für bedrohte Pionierpflanzen Von Henning Zorn Baden-Baden - Haueneberstein verfügt mit dem Naturdenkmal "Kreuzäcker" beim Sportplatz über einen ganz außergewöhnlichen Lebensraum. Darüber informiert eine Informationstafel, die der Öko-Trupp des Forstamts konzipiert und jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs vor Ort aufgestellt hat. Wohl fühlen sich im Gewann "Kreuzäcker" zum Beispiel das Mäuseschwänzchen, die Bachquendel und der Ysopblättrige Weiderich. Schon diese kaum bekannten Pflanzennamen deuten darauf hin, dass in diesem Bereich der Eberbachgemeinde ganz spezielle Arten ein Zuhause gefunden haben, die nur in Pionier- und Zwergbinsengesellschaften auf wechselnassen, mäßig nährstoffreichen Ton- und Lehmböden vorkommen. Gerade diese Bedingungen werden von den flachen Gräben und Mulden des Naturdenkmals geboten. Diese sind durch eine frühere jahrhundertelange Ackernutzung entstanden. Die erhöhten Bereiche zwischen den Mulden werden auch "Ackerberge" genannt. Diese "Wölbäcker" hatten den Zweck, auch in den schweren feuchten Böden trockenere, gut durchlüftete und damit gut bewirtschaftbare Ackerflächen zu schaffen. Entstanden sind hier Biotoptypen von offenen Schlammflächen über Glatthaferwiesen bis zu Grauweidengebüschen. Sie bieten ideale Bedingungen für bestimmte Pflanzenarten, von denen auch manche nach Aussage des Ökologie-Experten Johannes Ebert vom Forstamt auf der Roten Liste stehen. Die mit Wasser gefüllten Mulden eignen sich aber auch als Laichplatz und Kinderstube für Amphibien wie Kreuzkröte und Gelbbauchunke. Schwalben finden hier zudem roten Ton für ihren Nestbau. Um den Lebensraum mit seiner speziellen Vielfalt zu bewahren, reichen die typischen Standortbedingungen wie Nässe, undurchlässige Böden und Kalkarmut allein nicht aus. Erforderlich sind auch regelmäßige Pflegemaßnahmen durch die Forstbehörde. Nur, wenn durch das Abschälen der Oberfläche unter Einsatz eines Baggers wieder Rohbodenflächen freigelegt werden, können sich die seltenen Pflanzenarten, deren Samen sich im Boden befindet, gegen die konkurrenzstärkeren mehrjährigen Kräuter und Stauden durchsetzen. Ohne solche pflegerischen Aktivitäten würde es innerhalb kurzer Zeit zu einem Zuwachsen der Gräben und einem Verlust der gefährdeten, hoch spezialisierten Pionierarten kommen. Diese Zusammenhänge werden auf der Informationstafel erläutert.

