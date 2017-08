Halle 2 wird für 1,8 Millionen Euro runderneuert



Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Derzeit tätigt die Südbadische Sportschule Steinbach mit der Sanierung der Halle 2 die größte Investition seit Jahren. Rund 1,8 Millionen Euro betragen die Kosten für diese Baumaßnahme. Die Halle 2, in der unter anderem regelmäßig die regionalen Handballturniere stattfinden, wird seit Anfang Mai unter anderem mit umfangreichen Installationsarbeiten an die aktuellen Brandschutzbestimmungen angepasst. Am 3. November wird die neu sanierte Halle dann mit einem Festakt im Zuge der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Sportschule wieder eröffnet. Zur Feier des Tages wird die Handballnationalmannschaft der Junioren ein Länderspiel austragen. Wer der Gegner der U21 sein wird, ist laut Sportschulleiter Reinschmidt derzeit noch nicht bekannt. "Es ist die größte und eine grundlegende Sanierung der 1972 gebauten Sporthalle. Aber dann sind wir für die nächsten Jahre gerüstet", erklärte Reinschmidt bei einem Rundgang über die Baustelle. Mindestens zwei Dutzend Handwerker von verschiedenen Handwerksfirmen arbeiten an mehreren Gewerken gleichzeitig: am Dach, in das eine neue Belüftungsanlage und eine Rauchabzugsanlage eingebaut werden, und an der Decke, an der die Elektrik erneuert und eine neue Deckenbeleuchtung installiert wird. Derzeit finden Probebohrungen im Hallenboden statt, um zu prüfen, wie intakt die Bausubstanz darunter ist. Zudem wurde im Versorgungsraum mittlerweile eine komplett neue Heizungsanlage installiert. Gerade im Sommer sei die fensterlose Halle 2 bei Sportlern, aber auch Zuschauern auf der Tribüne wegen der kühleren Luft sehr beliebt, weiß Reinschmidt. Bis zu 500 Personen haben hier auf den Zuschauerrängen Platz. Um den Ausfall der Halle 2 in der mehrmonatigen Sanierungsphase aufzufangen, wurden manche Kurse so geplant, dass diese auch auf dem Außengelände oder in den übrigen Hallen stattfinden können. Die Hallensanierung gehört zu einem Maßnahmenbündel, das die Modernisierung sämtlicher Gebäude und Sportanlagen beinhaltet. Reinschmidt zufolge sind im kommenden Jahr weitere Erneuerungen etwa in den Gästehäusern geplant. Der Sportschulleiter weiß, dass, wenn alle Sportstätten der Einrichtung auf einem "top Niveau" sind, die Gäste sehr gerne in die Sportschule kommen. 2016verbuchte die Sportschule rund 32000 Übernachtungen. "Diese Zahl muss gehalten werden, um den guten Ruf in Sportkreisen zu verteidigen", sagt Reinschmidt.

