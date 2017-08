Kassenautomaten nehmen auch Bußgeld gerne an

Bühl



Kleinkrieg am Gartenzaun Bühl (bor) - Ein "Streit am Gartenzaun" hält die Anwohner im Winkel in Affental in Atem. Am Mittwoch musste sich sogar der Petitionsausschuss des Landtags mit seiner Vorsitzenden Beate Böhlen (Grüne) der Angelegenheit in Eisental annehmen. (Foto: Borscheid)