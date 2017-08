Bunt blühendes Jubiläum in der Lichtentaler Allee

Von Gisela Brüning Baden-Baden - Am morgigen Sonntag, 13.August, feiert - auf den Tag genau - der Dahliengarten in der Nähe der Klosterwiese in der Lichtentaler Allee sein 50-jähriges Bestehen. Im Vorfeld der großen "Geburtstagsführung" zu dem blühenden Jubiläum mit anschließendem Umtrunk, zu der sich am Sonntag um 11 Uhr alle interessierten Blumenfreunde und Naturliebhaber an der Informationsvitrine im Zentrum der Anlage versammeln dürfen, beriefen Bürgermeister Alexander Uhlig, Fachbereichsleiter Markus Brunsing sowie Lale Breitenbucher, Präsidentin des Vereins "Freunde des Dahliengartens", ein Pressegespräch ein. Der Bürgermeister genoss trotz Nieselregens den blumigen Anlass seiner ersten Dahlien-Saison und stellte angesichts der sich bereits auf den insgesamt 64 Beeten unübersehbar entfaltenden Farbenpracht fest, dass der Dahliengarten deutlich zur "Strahlkraft Baden-Badens" beitrage. Die Initialzündung für diesen besonderen Garten ging 1967, soweit die von Markus Brunsing gesammelten Annalen zuverlässig Zeugnis ablegen, von der Bundesgartenschau in Karlsruhe aus, die den kurörtlichen Gartendirektor Walter Rieger anregte, an der Allee ein blühendes Areal mit insgesamt 3000 Dahlien auf 92 Beeten anzulegen. Neun Beet-Paten werden noch gesucht Ein schütterer Stadtsäckel verbot allerdings in den 90er Jahren die weitere Finanzierung eines solchen Luxus', aber 2005 entstand auf der grünen Wiese aufs Neue ein herbstliches Farbenmeer. Der legendäre "Pferdedoktor" Hermann Späth widmete seine "Einnahmen" anlässlich eines Jubelfests nämlich der Neuanlage eines Dahliengartens - und das machte Schule. 2004 gründete sich der Verein der Freunde, und dank bürgerschaftlichen Engagements und der Kooperationsbereitschaft des städtischen Gartenamts entstand der Dahliengarten in seiner heutigen Form mit strahlenförmigen Beeten. Übertraf in früheren Jahren bisweilen die Spendenbereitschaft das Beet-Angebot, so sehen sich die Freunde im Jubiläumsjahr allerdings einem Defizit von Patenbereitschaft für neun Beete gegenüber. Angesichts der anstehenden festlichen Jubiläumsereignisse und des abschließenden Knollen-Verkaufs zum Saison-Ende besteht allerdings noch die Hoffnung darauf, dass die restlichen Areale zum Preis von 400 Euro pro Beet doch noch ihre Liebhaber finden werden. Die Patenschaft für zwei Beete gibt es übrigens zum Sonderpreis von 700 Euro. Der Geburtstagsführung mit Markus Brunsing folgt unter der gleichen Leitung am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr die nächste Führung "Blütenpracht". Am "Tag des offenen Denkmals" startet die Gruppe am Josefinenbrunnen in den Gönneranlagen. Die "Königin des Herbstes", die Dahlie, empfängt die Huldigung der Untertanen im Rahmen einer botanischen Führung sodann am Mittwoch, 20. September, 16 Uhr. Diese geht wie gewohnt vor dem Kongresshaus am Augustaplatz los. Kostenlos sind übrigens alle drei Veranstaltungen.

