Wolken verziehen sich rechtzeitig

Sinzheim

Einladung zum Mitfeiern Sinzheim (red) - Zum 29. Mal findet an diesem Wochenende das Vormberger Dorffest "Unter der Linde" statt. Die Festmeile befindet sich mitten im Vormberger Ortskern. Beginn ist am Samstagabend ab 17 Uhr, feierlich eröffnet wird das Fest um 18 Uhr (Archivfoto: fs).

Baden-Baden

Wer steckt hinter den Masken? Baden-Baden (red) - Tolle Kostüme, laute Narri-Narro-Rufe, Bonbons und viel Konfetti. So kennen wir alle die Gruppen, die uns bei den Fasnachtsumzügen in dieser Zeit so viel Freude bereiten. Doch: Wer sich hinter den Holzmasken der Fasnachtsgruppen verbirgt, das wissen die wenigsten. Wir haben die Backöfelehexen aus Sandweier zu einem Umzug begleitet und eine der "Hexen" interviewt (Foto: pr).