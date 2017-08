Wiese zu nass für ein "Klassik-Picknick"

Baden-Baden - Die mitgebrachten Decken und die Picknickleckereien konnten in den Körben bleiben. Von seiner nicht so einladenden Seite zeigte sich am Samstagabend der Merkur, der Hausberg der Baden-Badener. Ein kräftig kalter Wind umwehte die Bergkuppe. Die Wolken hingen tief. An ein Picknick im Freien zu klassischer Musik war nicht zu denken.

Statt sommerlicher Cocktails war auch heißer Tee gefragt. Gleichwohl zeigte man sich vonseiten der organisierenden Stadtwerke Baden-Baden zufrieden mit der Besucherresonanz. Auch an eine Wiederholung der Veranstaltung noch in diesem Sommer wird gedacht.

Das erste "Klassik-Picknick am Merkurturm" sollte zu einem einzigartigen Erlebnis für die Besucher auf dem Gipfel werden: entspannte Musik, die herrliche Aussicht in die Rheinebene, die besondere Atmosphäre auf dem Merkurgipfel. Doch daraus sollte nichts werden. "Die Wiese ist zu nass, um darauf sitzen zu können. Deshalb haben wir die Veranstaltung gleich in das ,Merkurstüble' verlegt", meinte Birgit Rösch, eine der Organisatorinnen von den Stadtwerken.

"Die Lichtentaler Vierventiler", Susanne Keil und Franz Bernhard (Trompete), Jürgen Eisenberg (Posaune) und Michael Schumacher (Horn) ließen sich den Spaß, im Freien zu musizieren, jedoch nicht nehmen und begrüßten die ankommenden Gäste vor dem Restaurant mit einem Ständchen. Doch danach ging es auch für die Gruppe in gemütlicher Wärme weiter.

Im Wechsel mit der Familie Wagner, das sind Dominik Wagner (Klarinette) seine Frau Irina (Klavier) sowie die vier Kinder Arius (Nallets/Percussion), Flavius (Gitarre/Trompete), Gloria und Gracia, beide Violine, alles Preisträger unterschiedlichster Wettbewerbe, präsentierte die Bläsergruppe ein umfassendes Spektrum unterschiedlichster Musikstile. Diese reichten von romantischen Walzerklängen über volkstümliche Weisen bis hin zu bekannten Jazzstandards.

Beiden Musikgruppen zeigte sich das Publikum zugeneigt und spendete reichlich Applaus. Für rund zwei Stunden hatten die Musikerinnen und Musiker beste Unterhaltung mitgebracht. Die Besucher bekamen unter anderem den Walzer Nr.2 von Dimitri Schostakowitsch, den Blumenwalzer von Peter Tschaikowski oder "Auf der Autobahn" von der Familie Wagner zu hören. Die "Vierventiler", legten mit dem Swingstück "Der Clou", Titelsong des gleichnamigen Kinoerfolgs nach. Auch der Soul-Klassiker "O happy Day" oder "Morning has broken", wurden gespielt.

Fortsetzung der Reihe im September

Das Klassik-Picknick war eher eine spontane Idee, die vor etwas mehr als zwei Wochen die Runde machte, sagte Mitorganisatorin Carolin Geißler von den Stadtwerken. Die Musiker waren schnell organisiert, auch ein Termin mit der Gaststätte konnte zügig abgesprochen werden. Im September soll es die nächste Auflage eines "Klassik-Picknicks" geben. "Uns ist es wichtig, wieder mehr Baden-Badener auf den Merkur zu bekommen", erklärte Helmut Oehler von den Stadtwerken.