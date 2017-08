Kellersbildhütte erstrahlt in neuem Glanz

Baden-Baden - Dank einer gemeinsamen Aktion des Technischen Hilfswerkes (THW) und des städtischen Forstamtes erstrahlt die Kellersbildhütte in neuem Glanz. Zudem wurde das Bildstöckel "Kellersbild" gereinigt, ebenso der Steinbrunnen und zwei Grenzsteine.

Der Samstag begann für die 15 Helfer des THW schon frühmorgens um 6.30 Uhr mit der Lagebesprechung, direkt im Anschluss ging die kurze Fahrt zu der oberhalb der Bernharduskirche im Wald liegenden Kellersbildhütte. Es ist ein markanter Platz, den als Wegkreuzung von Balg über den Hardberg oder von der Weststadt über den Dollen viele Wanderer, Mountainbiker, Reiter oder Läufer passieren. Eingebettet zwischen Balzenberg, Hardberg, Birketkopf und Battert finden sich auf der idyllisch gelegenen Waldlichtung neben der Kellersbildhütte der gleichnamige Bildstock und ein Steinbrunnen. Das gesamte Ensemble war allerdings ziemlich in die Jahre gekommen. Auf dem Hüttendach wucherte das Moos zwischen den Ziegeln, die Zuleitung des Brunnens ist marode, an den zwei Grenzsteinen und dem Bildstock war kaum noch eine Inschrift erkennbar. Da der Bereich Kellersbild wegen seiner starken Frequentierung als Erholungsschwerpunkt gilt, nahm Forstamtsrat a.D. August Bihlmeier, der in dem Gebiet als Jäger unterwegs ist, mit Revierförster Stefan Weissinger und dem THW-Kreisbeauf-tragten Peter Zick Kontakt auf und regte einen Arbeitseinsatz an. Zick, der auch erster Vorsitzender der THW-Helferver-einigung Baden-Baden ist, nahm die Idee sofort auf und münzte sie in eine Übung für den THW-Nachwuchs um. Sechs Jugendliche stellten sich zusammen mit neun erwachsenen Helfern freiwillig zur Verfügung, und sie hatten am Samstag alle Hände voll zu tun. "Der Materialaufwand ist enorm", verdeutlichte Zick vor Ort anhand eines 5000 Liter fassenden Tankwagens und eines kleineren mit 1000 Litern. Ferner waren drei Pumpen, zwei Notstromaggregate und zwei Hochdruckreiniger in Betrieb, neben dem Dauereinsatz an Schaufeln, Rechen und Bürsten. Allein dreieinhalb Stunden dauerte die Reinigung nur einer Dachhälfte auf dem Hubsteiger mit Hochdruckreiniger, der das beträchtliche Moos komplett ablöste. Eindringendes Wasser hätte hier im winterlichen Frost die darunterliegenden Ziegel zum Platzen gebracht, erläuterte Zick.

Die Reinigung des Bildstöckels, einem Kleindenkmal aus dem Jahr 1709, erforderte filigrane Feinarbeit. Da wurde von den Jugendlichen ordentlich gebürstet und geschrubbt, um das Wappen samt Initialen der schwäbischen Familie Franz Benedict Hundbiß von Waldrams am Sockel des barocken Stockes freizulegen. Er war Jagdmeister der Baden-Badener Markgrafen, die Hintergründe seiner Stiftung des Denkmals mit einer aufgesetzten Laterne und vier Bildkästen liegen jedoch im Dunkeln. Die Gesamtanlage rund um das Bildstöckel wurde ebenfalls gesäubert, "damit das Ding wieder Licht bekommt", scherzte Bihlmeier. Eine weitere Aufgabe war die Reinigung zweier Grenzsteine mit Drahtbürste und Spachtel, auf einem ist deutlich die Jahreszahl 1820 und das Badener Wappen zu erkennen. Dem Steinbrunnen, dessen Zuleitung noch saniert werden soll, wurde ebenfalls mit dem Hochdruckreiniger zu Leibe gerückt. In einem weiteren Schritt werden eine weitere Sitzbank, eine Sitzgruppe und eine Lehrtafel für das Feuchtbiotop aufgestellt. Die THW-Jugend und die erwachsenen Helfer hatten sich ihre abendliche Pizza jedenfalls redlich verdient.