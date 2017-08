Chaos am Bahnhof abgewendet

Baden-Baden - Fast 1500 Reisende strandeten am Samstagnachmittag im Zuge der plötzlichen Streckensperrung wegen Gleisabsackungen an der Rastatter Tunnelbaustelle zeitweise auf dem Baden-Badener Bahnhof. Stadt und Feuerwehr bildeten Krisenstäbe, das befürchtete Chaos blieb aus, weil Schienenersatzverkehr und Hilfe vor Ort reibungslos funktionierten.

Bis spät am Abend brannten am Samstag die Lichter in der Briegelackerstraße beim Fachbereich für Ordnung und Sicherheit. Dann war klar, die Lage am Bahnhof entspannt sich, die Fahrgäste sind mit dem Schienenersatzverkehr zu den nächsten Bahnhöfen gebracht worden, die vom Verwaltungsstab unter Leitung von Bürgermeister Michael Geggus erwogenen Notunterkünfte in der Rheintalhalle in Sandweier oder in Haueneberstein müssen nicht eingerichtet werden.

"Es lief alles in ruhigen Bahnen ab. Unseres Wissens nach hat auch niemand das Angebot angenommen, auf Kosten der Bahn ein Hotelzimmer in Baden-Baden zu beziehen", erklärte Stadtpressesprecher Roland Seiter gestern auf BT-Anfrage. 35 Hotelunterkünfte hatte der Verwaltungsstab unter Mitwirkung der Baden-Baden Kur- und Tourismus GmbH zu diesem Zweck auf die Schnelle organisiert.

Vor Ort am Bahnhof in Oos kümmerten sich ab zirka 14.45 Uhr unter anderem die Feuerwehr Baden-Baden und die Führungsgruppe der Feuerwehr Bühl sowie das Deutsche Rote Kreuz und Notfall-Krisen-Teams um die Fahrgäste. Die Wartenden wurden mit Getränken versorgt, die Stadt organisierte acht mobile Toiletten, die am Bahnhof aufgestellt wurden. Zusätzlich stellte die Baden-Baden-Linie bis spät in die Nacht fünf Busse für den Schienenersatzverkehr parat. "Aus unserer Sicht hat alles toll funktioniert, Feuerwehr, DRK und städtischen Mitarbeitern gebührt großer Dank", bilanzierte Bürgermeister Geggus gestern Nachmittag gegenüber dem BT.

Seitens der Bahn kaum Ansprechpartner

Dennoch war der städtische Beigeordnete nicht restlos zufrieden. Die Kommunikation mit der Bahn sei nicht gut verlaufen, und auch am Bahnhof habe es seitens des Konzerns lediglich einen Ansprechpartner gegeben. "Wir sind mit all unseren Maßnahmen in Vorleistung getreten, um ein drohendes Chaos abzuwenden. Die dafür aufgewendeten Mittel werden wir uns von der Bahn zurückholen", machte Geggus deutlich und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass der Konzern ab heute selbst in der Lage sei, die Situation vor Ort zu managen.

Neben örtlichen Polizeikräften, die etwa für Ordnung an den Bushaltestellen sorgten, war auch die Bundespolizei im Einsatz, die sich am Abend unter anderem um eine größere Schar Dortmunder Fußballfans kümmerte, die auf ihrem Rückweg vom Pokalspiel der Dortmunder Borussia in Freiburg auf dem Bahnhof Baden-Baden strandeten.

Der Führungsstab der Baden-Badener Feuerwehr blieb auch gestern noch in Bereitschaft, um zügig Hilfe für die Reisenden organisieren zu können, sollte es am Abend aufgrund der Rückreisewelle zu längeren Wartezeiten am Bahnhof kommen, so Geggus.

